https://ria.ru/20230119/gosyazyk-1845958189.html

В Госдуме предложили ввести ответственность за нарушение закона о госязыке

В Госдуме предложили ввести ответственность за нарушение закона о госязыке - РИА Новости, 19.01.2023

В Госдуме предложили ввести ответственность за нарушение закона о госязыке

Для ответственности за нарушение закона "О государственном языке" необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП, сообщила председатель думского комитета по... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:45

2023-01-19T13:45

2023-01-19T13:45

общество

елена ямпольская

госдума рф

россия

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Для ответственности за нарушение закона "О государственном языке" необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП, сообщила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская. "По итогам совещания подготовлена редакция законопроекта ко второму чтению, теперь предстоит ее согласование… Предлагаем включить в перечень сфер, где русский как государственный обязателен к использованию, информацию для потребителей товаров, работ и услуг", - написала депутат в своем телеграм-канале.По словам парламентария, во всех упомянутых сферах, если есть текст на иностранном языке, текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению."Иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта", - подчеркнула Ямпольская.Как отметила парламентарий, не будут запрещать иностранные языки или сразу менять зарегистрированные торговые марки.Проектом предусматривается совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка России на всей территории страны и осуществление "контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка". Согласно пояснительной записке, проект вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.

https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, елена ямпольская, госдума рф, россия