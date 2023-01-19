https://ria.ru/20230119/gosyazyk-1845958189.html
В Госдуме предложили ввести ответственность за нарушение закона о госязыке
В Госдуме предложили ввести ответственность за нарушение закона о госязыке - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме предложили ввести ответственность за нарушение закона о госязыке
Для ответственности за нарушение закона "О государственном языке" необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП, сообщила председатель думского комитета по... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:45
2023-01-19T13:45
2023-01-19T13:45
общество
елена ямпольская
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Для ответственности за нарушение закона "О государственном языке" необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП, сообщила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская. "По итогам совещания подготовлена редакция законопроекта ко второму чтению, теперь предстоит ее согласование… Предлагаем включить в перечень сфер, где русский как государственный обязателен к использованию, информацию для потребителей товаров, работ и услуг", - написала депутат в своем телеграм-канале.По словам парламентария, во всех упомянутых сферах, если есть текст на иностранном языке, текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению."Иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта", - подчеркнула Ямпольская.Как отметила парламентарий, не будут запрещать иностранные языки или сразу менять зарегистрированные торговые марки.Проектом предусматривается совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка России на всей территории страны и осуществление "контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка". Согласно пояснительной записке, проект вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.
https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, елена ямпольская, госдума рф, россия
Общество, Елена Ямпольская, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили ввести ответственность за нарушение закона о госязыке
Депутат Ямпольская предложила ввести ответственность за нарушение закона о госязыке
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости.
Для ответственности за нарушение закона "О государственном языке" необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП, сообщила
председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
"До сих пор за нарушение закона "О государственном языке" ответственности не существует. Она декларируется, но реально нигде не прописана. Уверена, необходимо внести корреспондирующие нормы в КоАП", - написала она в своем телеграм-канале.
"По итогам совещания подготовлена редакция законопроекта ко второму чтению, теперь предстоит ее согласование… Предлагаем включить в перечень сфер, где русский как государственный обязателен к использованию, информацию для потребителей товаров, работ и услуг", - написала депутат в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, во всех упомянутых сферах, если есть текст на иностранном языке, текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению.
"Иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта", - подчеркнула Ямпольская.
Как отметила парламентарий, не будут запрещать иностранные языки или сразу менять зарегистрированные торговые марки.
Проектом предусматривается совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка России
на всей территории страны и осуществление "контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка". Согласно пояснительной записке, проект вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.