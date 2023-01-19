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Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки - РИА Новости, 19.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230119/gospodderzhka-1846005717.html
Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки
Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки - РИА Новости, 19.01.2023
Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки
Липецкие производители картофеля и овощей в 2023 году получат около 300 миллионов господдержки из федерального и регионального бюджета, сообщил губернатор Игорь РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:01
2023-01-19T16:01
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Липецкие производители картофеля и овощей в 2023 году получат около 300 миллионов господдержки из федерального и регионального бюджета, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, реализация федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей начинается в России в текущем году. На его финансирование для 76 регионов в федеральном бюджете предусмотрено 5 миллиардов рублей. Липецкой области будет перечислено 220,8 миллиона рублей из этой суммы, еще 77,6 миллиона рублей добавит региональный бюджет.Артамонов отметил, что 138,8 миллиона рублей направят на производство овощей закрытого грунта, 94,6 миллиона рублей запланированы на выплату субсидии за произведенные картофель и овощи в открытом грунте, 35 миллионов за произведенные элитные семена.Губернатор подчеркнул, что в текущем году сохранится и погектарная поддержка на товарное производство: на выплату субсидий на один гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта, будет направлено 27,5 миллиона рублей."Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Выращенный на липецкой земле урожай пользуется огромным спросом во всех уголках России, потому что отличается высоким качеством", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
16:01 19.01.2023
 

Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Липецкие производители картофеля и овощей в 2023 году получат около 300 миллионов господдержки из федерального и регионального бюджета, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, реализация федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей начинается в России в текущем году. На его финансирование для 76 регионов в федеральном бюджете предусмотрено 5 миллиардов рублей. Липецкой области будет перечислено 220,8 миллиона рублей из этой суммы, еще 77,6 миллиона рублей добавит региональный бюджет.
Артамонов отметил, что 138,8 миллиона рублей направят на производство овощей закрытого грунта, 94,6 миллиона рублей запланированы на выплату субсидии за произведенные картофель и овощи в открытом грунте, 35 миллионов за произведенные элитные семена.
Губернатор подчеркнул, что в текущем году сохранится и погектарная поддержка на товарное производство: на выплату субсидий на один гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта, будет направлено 27,5 миллиона рублей.
"Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Выращенный на липецкой земле урожай пользуется огромным спросом во всех уголках России, потому что отличается высоким качеством", - сказал Артамонов.
Выращивание огурцов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 17:06Липецкая область
Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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