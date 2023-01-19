https://ria.ru/20230119/gospodderzhka-1846005717.html

Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки

Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки - РИА Новости, 19.01.2023

Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки

Липецкие производители картофеля и овощей в 2023 году получат около 300 миллионов господдержки из федерального и регионального бюджета, сообщил губернатор Игорь РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:01

2023-01-19T16:01

2023-01-19T16:01

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Липецкие производители картофеля и овощей в 2023 году получат около 300 миллионов господдержки из федерального и регионального бюджета, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, реализация федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей начинается в России в текущем году. На его финансирование для 76 регионов в федеральном бюджете предусмотрено 5 миллиардов рублей. Липецкой области будет перечислено 220,8 миллиона рублей из этой суммы, еще 77,6 миллиона рублей добавит региональный бюджет.Артамонов отметил, что 138,8 миллиона рублей направят на производство овощей закрытого грунта, 94,6 миллиона рублей запланированы на выплату субсидии за произведенные картофель и овощи в открытом грунте, 35 миллионов за произведенные элитные семена.Губернатор подчеркнул, что в текущем году сохранится и погектарная поддержка на товарное производство: на выплату субсидий на один гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта, будет направлено 27,5 миллиона рублей."Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Выращенный на липецкой земле урожай пользуется огромным спросом во всех уголках России, потому что отличается высоким качеством", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230110/ovoschi-1843952285.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов