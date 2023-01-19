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Религиозные гонения на Украине отдаляют мирное урегулирование, заявил МИД
Религиозные гонения на Украине отдаляют мирное урегулирование, заявил МИД - РИА Новости, 19.01.2023
Религиозные гонения на Украине отдаляют мирное урегулирование, заявил МИД
Гонения по религиозному признаку на Украине и другие провокационные шаги Киева отдаляют перспективу мирного урегулирования, говорится в заявлении на сайте МИД... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:46
2023-01-19T13:46
2023-01-19T13:46
религия
василий небензя
украина
россия
киев
московский патриархат
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гонения по религиозному признаку на Украине и другие провокационные шаги Киева отдаляют перспективу мирного урегулирования, говорится в заявлении на сайте МИД РФ. "Нормализация ситуации в общественном-политическом и религиозном поле на Украине является важным элементом на пути к достижению устойчивого мира, в то время как провокационные шаги киевских властей, включая гонения на сограждан по религиозному признаку, лишь усугубляют затяжной кризис и отдаляют перспективу мирного урегулирования в стране", - сказано в заявлении по итогам заседания Совета Безопасности ООН по гонениям на православие на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что Россия обладает информацией о подготовке ряда инициатив на Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Уголовные дела против епископов и священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возбуждаются по надуманным причинам, заявил на том же заседании председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
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Религиозные гонения на Украине отдаляют мирное урегулирование, заявил МИД
МИД заявил, что гонения по религиозному признаку на Украине отдаляют мирное урегулирование