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Многодетные семьи добавили в список льготников на подключение газа в МО - РИА Новости, 19.01.2023
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Новости Подмосковья
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Многодетные семьи добавили в список льготников на подключение газа в МО
Многодетные семьи добавили в список льготников на подключение газа в МО - РИА Новости, 19.01.2023
Многодетные семьи добавили в список льготников на подключение газа в МО
В Подмосковье увеличили количество льготных категорий, которые могут претендовать на бесплатное подключение газа. В 2023 году в список включили многодетные... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:24
2023-01-19T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Подмосковье увеличили количество льготных категорий, которые могут претендовать на бесплатное подключение газа. В 2023 году в список включили многодетные семьи и семьи участников СВО, сообщил телеканал "360".При этом минимальный критерий по доходу для получения дополнительной меры поддержки вырос с одной до 1,5 величины прожиточного минимума.Сейчас за подобной услугой могут обратиться семьи, которым выплачивают пособие на ребенка, пенсионеры с низким уровнем дохода, труженики тыла, узники и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, на льготное подключение газа могут претендовать участники или семьи погибших в результате боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии.Подать заявление можно через сайт РПГУ. После подтверждения статуса необходимо заключить договор с "Мособлгазом".В рамках договора специалисты проведут бесплатные работы на территории участка, а также установят газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:24 19.01.2023
 

Многодетные семьи добавили в список льготников на подключение газа в МО

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкГазовый котел отопления в частном доме
Газовый котел отопления в частном доме - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Подмосковье увеличили количество льготных категорий, которые могут претендовать на бесплатное подключение газа. В 2023 году в список включили многодетные семьи и семьи участников СВО, сообщил телеканал "360".
При этом минимальный критерий по доходу для получения дополнительной меры поддержки вырос с одной до 1,5 величины прожиточного минимума.
Сейчас за подобной услугой могут обратиться семьи, которым выплачивают пособие на ребенка, пенсионеры с низким уровнем дохода, труженики тыла, узники и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, на льготное подключение газа могут претендовать участники или семьи погибших в результате боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии.
Подать заявление можно через сайт РПГУ. После подтверждения статуса необходимо заключить договор с "Мособлгазом".
В рамках договора специалисты проведут бесплатные работы на территории участка, а также установят газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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