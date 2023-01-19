https://ria.ru/20230119/finansirovanie-1845905554.html
МСП Банк профинансировал предпринимателей Удмуртии на полмиллиарда рублей
МСП Банк профинансировал предпринимателей Удмуртии на полмиллиарда рублей - РИА Новости, 19.01.2023
МСП Банк профинансировал предпринимателей Удмуртии на полмиллиарда рублей
Малый и средний бизнес Удмуртии получил свыше 500 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и властей... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:18
2023-01-19T11:18
2023-01-19T11:18
россия
корпорация мсп
мсп банк
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Удмуртии получил свыше 500 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и властей региона, действующей с мая 2022 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.За этот период МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку более чем 70 предпринимателям."Удмуртская Республика стала первым регионом, где мы совместно с властями и МСП Банком начали выдачу льготных кредитов местным предпринимателям. В условиях расширения санкций мы оперативно согласовали условия программы и запустили ее, поддержав бизнес доступным финансированием в непростое время. Удмуртия стала отправной точкой для реализации аналогичных льготных программ в других регионах", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.По условиям совместной программы льготного кредитования, финансирование доступно представителям любой отрасли, входящим в реестр субъектов МСП за исключением производителей нефтепродуктов, табачных изделий и ряда других сфер. Лидером по привлечению средств стало промышленное производство. Совокупно эта отрасль была профинансирована на 250 миллионов рублей."В этом году мы планируем участвовать в реализации новой льготной программы для предпринимателей региона. Сейчас мы совместно с правительством Удмуртии разрабатываем ее условия. Главная задача – создать и предложить нашим предпринимателям продукт, который будет максимально соответствовать их запросам", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, которого цитирует пресс-служба.То, что в регионе у бизнеса есть большая потребность в привлечении льготного финансирования, подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов."У нас есть собственный Фонд поддержки предпринимательства, который в прошлом году выдал более тысячи займов на сумму 1,8 миллиарда рублей. Но мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому благодарны Корпорации МСП и МСП Банку за программу – это еще один инструмент поддержки наших предпринимателей. В текущем году мы вновь будем рады сотрудничеству, а также намерены расширить деятельность программы льготного кредитования с привлечением системообразующих банков", - сказал он.По условиям программы субсидируемых регионами кредитов, в случае недостатка залога бизнес может использовать "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% суммы кредита. Поручительство оформляется в одном окне при обращении за кредитом в банк и выдается для предпринимателя бесплатно.
https://ria.ru/20230118/podderzhka-1845737034.html
https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841590595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, мсп банк
Россия, Корпорация МСП, МСП Банк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Удмуртии получил свыше 500 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и властей региона, действующей с мая 2022 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.
За этот период МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку более чем 70 предпринимателям.
"Удмуртская Республика стала первым регионом, где мы совместно с властями и МСП Банком начали выдачу льготных кредитов местным предпринимателям. В условиях расширения санкций мы оперативно согласовали условия программы и запустили ее, поддержав бизнес доступным финансированием в непростое время. Удмуртия стала отправной точкой для реализации аналогичных льготных программ в других регионах", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
По условиям совместной программы льготного кредитования, финансирование доступно представителям любой отрасли, входящим в реестр субъектов МСП за исключением производителей нефтепродуктов, табачных изделий и ряда других сфер. Лидером по привлечению средств стало промышленное производство. Совокупно эта отрасль была профинансирована на 250 миллионов рублей.
"В этом году мы планируем участвовать в реализации новой льготной программы для предпринимателей региона. Сейчас мы совместно с правительством Удмуртии разрабатываем ее условия. Главная задача – создать и предложить нашим предпринимателям продукт, который будет максимально соответствовать их запросам", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, которого цитирует пресс-служба.
То, что в регионе у бизнеса есть большая потребность в привлечении льготного финансирования, подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов
.
"У нас есть собственный Фонд поддержки предпринимательства, который в прошлом году выдал более тысячи займов на сумму 1,8 миллиарда рублей. Но мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому благодарны Корпорации МСП и МСП Банку за программу – это еще один инструмент поддержки наших предпринимателей. В текущем году мы вновь будем рады сотрудничеству, а также намерены расширить деятельность программы льготного кредитования с привлечением системообразующих банков", - сказал он.
По условиям программы субсидируемых регионами кредитов, в случае недостатка залога бизнес может использовать "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% суммы кредита. Поручительство оформляется в одном окне при обращении за кредитом в банк и выдается для предпринимателя бесплатно.