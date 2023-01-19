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Режиссер "Великолепной семерки" снимет байопик о Майкле Джексоне

Режиссер "Великолепной семерки" снимет байопик о Майкле Джексоне - РИА Новости, 19.01.2023

Режиссер "Великолепной семерки" снимет байопик о Майкле Джексоне

Режиссер "Великого уравнителя" и "Великолепной семерки" Антуан Фукуа снимет байопик о Майкле Джексоне, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:44

2023-01-19T11:44

2023-01-19T11:44

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Режиссер "Великого уравнителя" и "Великолепной семерки" Антуан Фукуа снимет байопик о Майкле Джексоне, сообщает The Hollywood Reporter. Проект получил название "Майкл". Продюсер ленты — Грэм Кинг, он же работал над "Богемской рапсодией", картине о группе Queen. Сценарист — Джон Логан, ответственный за скрипты "Авиатора" и "Гладиатора". Производством занимается студия Lionsgate. И по ее заверениям, фильм коснется всех аспектов жизни Джексона. Но неясно, как в нем будет говорится о скандалах, связанных с певцом. При этом проект создается совместно с компанией наследия исполнителя, защищавший его от обвинений в педофилии. Последние вновь обсуждались в прессе и Сети после премьеры документального фильма "Покидая Неверленд" 2019 года. Джексон 13-кратный лауреат премии "Грэмми". Он начинал свою карьеру в составе семейной команды The Jackson 5 и стал одной из самых известных звезд поп-музыки. Певец скончался в возрасте 50 лет в 2009 году.

https://ria.ru/20230112/kino-1844196284.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, майкл джексон, музыка, знаменитости, звезды