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Режиссер "Великолепной семерки" снимет байопик о Майкле Джексоне
Режиссер "Великолепной семерки" снимет байопик о Майкле Джексоне - РИА Новости, 19.01.2023
Режиссер "Великолепной семерки" снимет байопик о Майкле Джексоне
Режиссер "Великого уравнителя" и "Великолепной семерки" Антуан Фукуа снимет байопик о Майкле Джексоне, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:44
2023-01-19T11:44
2023-01-19T11:44
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Режиссер "Великого уравнителя" и "Великолепной семерки" Антуан Фукуа снимет байопик о Майкле Джексоне, сообщает The Hollywood Reporter. Проект получил название "Майкл". Продюсер ленты — Грэм Кинг, он же работал над "Богемской рапсодией", картине о группе Queen. Сценарист — Джон Логан, ответственный за скрипты "Авиатора" и "Гладиатора". Производством занимается студия Lionsgate. И по ее заверениям, фильм коснется всех аспектов жизни Джексона. Но неясно, как в нем будет говорится о скандалах, связанных с певцом. При этом проект создается совместно с компанией наследия исполнителя, защищавший его от обвинений в педофилии. Последние вновь обсуждались в прессе и Сети после премьеры документального фильма "Покидая Неверленд" 2019 года. Джексон 13-кратный лауреат премии "Грэмми". Он начинал свою карьеру в составе семейной команды The Jackson 5 и стал одной из самых известных звезд поп-музыки. Певец скончался в возрасте 50 лет в 2009 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, майкл джексон, музыка, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Майкл Джексон, Музыка, Знаменитости, звезды
Режиссер "Великолепной семерки" снимет байопик о Майкле Джексоне
Антуана Фукуа назначили режиссером байопика о Майкле Джексоне
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Режиссер "Великого уравнителя" и "Великолепной семерки" Антуан Фукуа снимет байопик о Майкле Джексоне, сообщает
The Hollywood Reporter.
"Первые фильмы в моей карьере — музыкальные видео, и мне все еще кажется, что сочетание кино и музыки — это важная часть моего я. Для меня нет артиста с такой силой, харизмой и музыкальным гением, как Майкл Джексон", — заявил Фукуа.
Проект получил название "Майкл". Продюсер ленты — Грэм Кинг, он же работал над "Богемской рапсодией", картине о группе Queen. Сценарист — Джон Логан, ответственный за скрипты "Авиатора" и "Гладиатора".
Производством занимается студия Lionsgate. И по ее заверениям, фильм коснется всех аспектов жизни Джексона. Но неясно, как в нем будет говорится о скандалах, связанных с певцом. При этом проект создается совместно с компанией наследия исполнителя, защищавший его от обвинений в педофилии. Последние вновь обсуждались в прессе и Сети после премьеры документального фильма "Покидая Неверленд" 2019 года.
Джексон 13-кратный лауреат премии "Грэмми". Он начинал свою карьеру в составе семейной команды The Jackson 5 и стал одной из самых известных звезд поп-музыки. Певец скончался в возрасте 50 лет в 2009 году.