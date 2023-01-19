https://ria.ru/20230119/fabrika-1846093614.html
В Кузбассе выявили нелегальную обогатительную фабрику
В Кузбассе выявили нелегальную обогатительную фабрику - РИА Новости, 19.01.2023
В Кузбассе выявили нелегальную обогатительную фабрику
Ростехнадзор в результате проверки предприятия "РегионСервис" выявил, что обогатительная фабрика работает нелегально, сообщается на сайте Сибирского управления... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:24
2023-01-19T19:24
2023-01-19T19:24
происшествия
кемеровская область
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Ростехнадзор в результате проверки предприятия "РегионСервис" выявил, что обогатительная фабрика работает нелегально, сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора. Уточняется, что проверка проводилась совместно с прокуратурой по информации УФСБ по Кемеровской области. "Выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности. Установлено, что объект обогащения угля эксплуатируется без оформления разрешительной и проектной документации, разработанной и согласованной в соответствии с действующим законодательством, без оформления соответствующей лицензии, без регистрации ОПО в государственном реестре. С учетом выявленных нарушений, влекущих угрозу жизни и здоровью людей, в отношении ООО "РегионСервис" составлен акт с указанием ответственных лиц, допустивших выявленные нарушения требований промышленной безопасности. Материалы дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ направлены в Беловский районный суд Кемеровской области", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230117/sakhalin-1845353620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
В Кузбассе выявили нелегальную обогатительную фабрику
Ростехнадзор выявил нелегальную обогатительную фабрику в Кемеровской области