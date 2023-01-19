На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме
"Укрэнерго" заявило о существенном дефиците мощности в энергосистеме Украины
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем в среду из-за теплой погоды. Однако дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно во время вечернего пика, когда генерация может покрыть только три четверти потребления", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Также в сообщении отмечается, что до всех областных энергораспределительных компаний страны доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток.
В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно