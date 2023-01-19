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На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 19.01.2023
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На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме
На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 19.01.2023
На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме
На Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления, сообщили в четверг в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:11
2023-01-19T14:11
денис шмыгаль
украина
киевская область
дтэк
укрэнерго
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем в среду из-за теплой погоды. Однако дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно во время вечернего пика, когда генерация может покрыть только три четверти потребления", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Также в сообщении отмечается, что до всех областных энергораспределительных компаний страны доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно
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денис шмыгаль, украина, киевская область, дтэк, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Денис Шмыгаль, Украина, Киевская область, ДТЭК, Укрэнерго, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
14:11 19.01.2023
 
На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме

"Укрэнерго" заявило о существенном дефиците мощности в энергосистеме Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем в среду из-за теплой погоды. Однако дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно во время вечернего пика, когда генерация может покрыть только три четверти потребления", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
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Также в сообщении отмечается, что до всех областных энергораспределительных компаний страны доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток.
В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно
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Денис ШмыгальУкраинаКиевская областьДТЭКУкрэнергоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
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