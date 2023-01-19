https://ria.ru/20230119/elki-1845898851.html

Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"

Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот" - РИА Новости, 19.01.2023

Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"

Жители столицы сдали в январе на утилизацию более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:59

2023-01-19T10:59

2023-01-19T10:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жители столицы сдали в январе на утилизацию более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе со 2 января по 26 февраля проходит ставшая уже традиционной акция "Елочный круговорот", в рамках которой можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда они отправятся на переработку. Москвичи уже сдали более 14 тысяч хвойных", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что мероприятие проводится в этом году уже в восьмой раз, главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года. "В ходе голосования в проекте "Активный гражданин" в декабре прошлого года жители выбрали удобные пункты приема хвойных и предложили альтернативные адреса. В общей сложности открылись 600 пунктов, они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

https://realty.ria.ru/20230119/yaschiki-1845779241.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва