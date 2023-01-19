https://ria.ru/20230119/elki-1845898851.html
Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"
Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот" - РИА Новости, 19.01.2023
Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"
Жители столицы сдали в январе на утилизацию более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:59
2023-01-19T10:59
2023-01-19T10:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/76/1563717609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5be2a5e40863c2aff94765a2bde44321.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жители столицы сдали в январе на утилизацию более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе со 2 января по 26 февраля проходит ставшая уже традиционной акция "Елочный круговорот", в рамках которой можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда они отправятся на переработку. Москвичи уже сдали более 14 тысяч хвойных", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что мероприятие проводится в этом году уже в восьмой раз, главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года. "В ходе голосования в проекте "Активный гражданин" в декабре прошлого года жители выбрали удобные пункты приема хвойных и предложили альтернативные адреса. В общей сложности открылись 600 пунктов, они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
https://realty.ria.ru/20230119/yaschiki-1845779241.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/76/1563717609_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ed33df40e9b947da749915c609b1196.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жители столицы сдали в январе на утилизацию более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе со 2 января по 26 февраля проходит ставшая уже традиционной акция "Елочный круговорот", в рамках которой можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда они отправятся на переработку. Москвичи уже сдали более 14 тысяч хвойных", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что мероприятие проводится в этом году уже в восьмой раз, главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года.
"В ходе голосования в проекте "Активный гражданин" в декабре прошлого года жители выбрали удобные пункты приема хвойных и предложили альтернативные адреса. В общей сложности открылись 600 пунктов, они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.