Рейтинг@Mail.ru
Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот" - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230119/elki-1845898851.html
Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"
Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот" - РИА Новости, 19.01.2023
Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"
Жители столицы сдали в январе на утилизацию более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:59
2023-01-19T10:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/76/1563717609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5be2a5e40863c2aff94765a2bde44321.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жители столицы сдали в январе на утилизацию более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе со 2 января по 26 февраля проходит ставшая уже традиционной акция "Елочный круговорот", в рамках которой можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда они отправятся на переработку. Москвичи уже сдали более 14 тысяч хвойных", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что мероприятие проводится в этом году уже в восьмой раз, главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года. "В ходе голосования в проекте "Активный гражданин" в декабре прошлого года жители выбрали удобные пункты приема хвойных и предложили альтернативные адреса. В общей сложности открылись 600 пунктов, они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
https://realty.ria.ru/20230119/yaschiki-1845779241.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/76/1563717609_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ed33df40e9b947da749915c609b1196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
10:59 19.01.2023
 

Более 14 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАкция "Елочный круговорот" в Москве
Акция Елочный круговорот в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Акция "Елочный круговорот" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жители столицы сдали в январе на утилизацию более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе со 2 января по 26 февраля проходит ставшая уже традиционной акция "Елочный круговорот", в рамках которой можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда они отправятся на переработку. Москвичи уже сдали более 14 тысяч хвойных", - рассказал Бирюков.
Контейнеры с противогололедным материалом в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Зачем противогололедные материалы хранят в уличных ящиках?
Заммэра напомнил, что мероприятие проводится в этом году уже в восьмой раз, главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года.
"В ходе голосования в проекте "Активный гражданин" в декабре прошлого года жители выбрали удобные пункты приема хвойных и предложили альтернативные адреса. В общей сложности открылись 600 пунктов, они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала