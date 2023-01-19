https://ria.ru/20230119/donetsk-1845974743.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:32
2023-01-19T14:32
2023-01-19T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО