https://ria.ru/20230119/donetsk-1845876722.html
Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:51
2023-01-19T08:51
2023-01-19T08:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ ночью обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 миллиметров