https://ria.ru/20230119/donetsk-1845876722.html

Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.01.2023

Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:51

2023-01-19T08:51

2023-01-19T08:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины