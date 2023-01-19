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Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/donetsk-1845876722.html
Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:51
2023-01-19T08:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
08:51 19.01.2023
 
Украинские войска ночью обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ ночью обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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