https://ria.ru/20230119/donbass-1845862753.html

ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс, заявил Сальдо

ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023

ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс, заявил Сальдо

Киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T03:04

2023-01-19T03:04

2023-01-19T03:07

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

киев

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Сейчас на линии боевого соприкосновения в Херсонской области больше происходят бои местного значения и обстрелы, добавил Сальдо. "Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города", - рассказал врио губернатора. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221219/kherson-1839715309.html

херсонская область

киев

донбасс

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владимир сальдо, херсонская область , киев, донбасс