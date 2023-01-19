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ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/donbass-1845862753.html
ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс, заявил Сальдо
ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023
ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс, заявил Сальдо
Киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T03:04
2023-01-19T03:07
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
киев
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Сейчас на линии боевого соприкосновения в Херсонской области больше происходят бои местного значения и обстрелы, добавил Сальдо. "Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города", - рассказал врио губернатора. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/kherson-1839715309.html
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область , киев, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Киев, Донбасс
03:04 19.01.2023 (обновлено: 03:07 19.01.2023)
 
ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс, заявил Сальдо

Врио губернатора Сальдо: ВСУ перебросили часть войск с Херсонского направления в Донбасс

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт", - сказал он.

Сейчас на линии боевого соприкосновения в Херсонской области больше происходят бои местного значения и обстрелы, добавил Сальдо.
"Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города", - рассказал врио губернатора.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 13:30Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьКиевДонбасс
 
 
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