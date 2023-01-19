https://ria.ru/20230119/diplomatiya-1845937713.html
В МИД прокомментировали заявления Европейского еврейского конгресса
В МИД прокомментировали заявления Европейского еврейского конгресса - РИА Новости, 19.01.2023
В МИД прокомментировали заявления Европейского еврейского конгресса
МИД России назвал неинтересным мнение Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), который призвал главу российской дипломатии Сергея Лаврова извиниться за слова о... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:50
2023-01-19T12:50
2023-01-19T14:58
в мире
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МИД России назвал неинтересным мнение Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), который призвал главу российской дипломатии Сергея Лаврова извиниться за слова о стремлении США решить "русский вопрос", - в министерстве назвали конгресс организацией, которая дискредитировала себя игнорированием уровня антисемитизма на Украине.Ранее сообщалось, что президент ЕЕК Ариэль Музикант призвал Лаврова извиниться и отозвать слова о стремлении США решить "русский вопрос". В ЕЕК также назвали заявление Лаврова искажением памяти о Холокосте.На просьбу РИА Новости прокомментировать эти слова в МИД РФ заявили, что "мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно"."Европейский еврейский конгресс сумел не заметить... свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении", - заключили в МИД России.
https://ria.ru/20230119/ssha-1845863669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, сергей лавров, сша
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, США
12:50 19.01.2023 (обновлено: 14:58 19.01.2023)
В МИД прокомментировали заявления Европейского еврейского конгресса
МИД: требующий извинений от Лаврова Европейский еврейский конгресс дискредитировал себя
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МИД России назвал неинтересным мнение Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), который призвал главу российской дипломатии Сергея Лаврова извиниться за слова о стремлении США решить "русский вопрос", - в министерстве назвали конгресс организацией, которая дискредитировала себя игнорированием уровня антисемитизма на Украине.
Ранее сообщалось, что президент ЕЕК Ариэль Музикант призвал Лаврова извиниться и отозвать слова о стремлении США решить "русский вопрос". В ЕЕК также назвали заявление Лаврова искажением памяти о Холокосте.
На просьбу РИА Новости прокомментировать эти слова в МИД РФ заявили, что "мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно".
"Европейский еврейский конгресс сумел не заметить... свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении", - заключили в МИД России.