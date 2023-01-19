https://ria.ru/20230119/diplomatiya-1845937713.html

В МИД прокомментировали заявления Европейского еврейского конгресса

В МИД прокомментировали заявления Европейского еврейского конгресса - РИА Новости, 19.01.2023

В МИД прокомментировали заявления Европейского еврейского конгресса

МИД России назвал неинтересным мнение Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), который призвал главу российской дипломатии Сергея Лаврова извиниться за слова о... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:50

2023-01-19T12:50

2023-01-19T14:58

в мире

украина

россия

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МИД России назвал неинтересным мнение Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), который призвал главу российской дипломатии Сергея Лаврова извиниться за слова о стремлении США решить "русский вопрос", - в министерстве назвали конгресс организацией, которая дискредитировала себя игнорированием уровня антисемитизма на Украине.Ранее сообщалось, что президент ЕЕК Ариэль Музикант призвал Лаврова извиниться и отозвать слова о стремлении США решить "русский вопрос". В ЕЕК также назвали заявление Лаврова искажением памяти о Холокосте.На просьбу РИА Новости прокомментировать эти слова в МИД РФ заявили, что "мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно"."Европейский еврейский конгресс сумел не заметить... свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении", - заключили в МИД России.

https://ria.ru/20230119/ssha-1845863669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сергей лавров, сша