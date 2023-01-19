https://ria.ru/20230119/deindustrializatsiya-1846118214.html

Макрон назвал последствия закона о снижении инфляции в США для Европы

Макрон назвал последствия закона о снижении инфляции в США для Европы - РИА Новости, 19.01.2023

Макрон назвал последствия закона о снижении инфляции в США для Европы

Закон о снижении инфляции США, который предполагает выделение масштабных субсидий американскому бизнесу, грозит Европе деиндустриализацией, заявил президент... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T21:44

2023-01-19T21:44

2023-01-19T21:44

эммануэль макрон

сша

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франция

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в мире

экономика

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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Закон о снижении инфляции США, который предполагает выделение масштабных субсидий американскому бизнесу, грозит Европе деиндустриализацией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Петро Санчесом в Барселоне в четверг. Макрон и Санчес заявили, что Европа должна проявить "волюнтаристский" подход в данном вопросе. Ранее Макрон называл закон США "недружественным" и "агрессивным", заявляя, что Европе необходимо ускорить работу над ответными мерами по поддержке бизнеса, которые, по словам Макрона, в ЕС в 3-4 раза ниже, чем в США. Он отметил, что Франция рассчитывает к началу 2023 году найти европейский ответ на закон о снижении инфляции (IRA) США. На прошлой неделе еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что ЕС работает над "сопоставимыми" с масштабными субсидиями США мерами, чтобы защитить европейские рынки от нечестной конкуренции. Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.

https://ria.ru/20230102/gospodderzhka-1842884184.html

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эммануэль макрон, сша, европа, евросоюз, франция, джо байден, в мире, экономика