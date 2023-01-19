Макрон назвал последствия закона о снижении инфляции в США для Европы
Макрон заявил, что закон о снижении инфляции в США грозит Европе деиндустриализацией
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Закон о снижении инфляции США, который предполагает выделение масштабных субсидий американскому бизнесу, грозит Европе деиндустриализацией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Петро Санчесом в Барселоне в четверг.
"Европа переживает трудный период из-за войны (на Украине), а также по причине торговых решений, принятых нашими коллегами в США. Если Европа не будет реагировать, ускорение озеленения экономики США будет означать деиндустриализацию Европы", - сказал Макрон на пресс-конференции, которую транслировал официальный аккаунт Елисейского дворца в Twitter.
Макрон и Санчес заявили, что Европа должна проявить "волюнтаристский" подход в данном вопросе.
Ранее Макрон называл закон США "недружественным" и "агрессивным", заявляя, что Европе необходимо ускорить работу над ответными мерами по поддержке бизнеса, которые, по словам Макрона, в ЕС в 3-4 раза ниже, чем в США. Он отметил, что Франция рассчитывает к началу 2023 году найти европейский ответ на закон о снижении инфляции (IRA) США.
На прошлой неделе еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что ЕС работает над "сопоставимыми" с масштабными субсидиями США мерами, чтобы защитить европейские рынки от нечестной конкуренции.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.