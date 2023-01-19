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Минфин США начнет применять "экстраординарные меры" из-за риска дефолта - РИА Новости, 19.01.2023
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Минфин США начнет применять "экстраординарные меры" из-за риска дефолта
Минфин США начнет применять "экстраординарные меры" из-за риска дефолта - РИА Новости, 19.01.2023
Минфин США начнет применять "экстраординарные меры" из-за риска дефолта
США в четверг должны достичь потолка государственного долга и начать применять особые меры, чтобы избежать дефолта, говорится в сообщении американского Минфина. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:19
2023-01-19T19:19
сша
джанет йеллен
джо байден
экономика
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. США в четверг должны достичь потолка государственного долга и начать применять особые меры, чтобы избежать дефолта, говорится в сообщении американского Минфина. Администрация призвала конгресс немедленно и без политического торга расширить или приостановить действие лимитов заимствований, составляющих сегодня 31,381 триллиона долларов. Под "экстраординарными мерами" понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.Министерство финансов также предупредило, что дефолт нанесет "непоправимый вред" американской экономике, благосостоянию ее граждан. Йеллен напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США. Выступая накануне перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала повышение потолка госдолга "базовой обязанностью" конгресса. Она призвала сделать это "без обсуждения условий", чтобы избежать "катастрофических последствий для экономики". Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.Госдолг США на текущий момент является рекордно высоким. Задолженность Штатов традиционно является поводом для шуток как внутри страны, так и за ее пределами.В ноябре бизнесмен Олег Дерипаска сравнил рынок американского госдолга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году. По мнению предпринимателя, доллароцентричная финансовая система мира сильно изменится в ближайшие три-четыре года.
https://ria.ru/20230107/makkarti-1843352119.html
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сша, джанет йеллен, джо байден, экономика, министерство финансов сша, в мире
США, Джанет Йеллен, Джо Байден, Экономика, Министерство финансов США, В мире
18:19 19.01.2023 (обновлено: 19:19 19.01.2023)
 
Минфин США начнет применять "экстраординарные меры" из-за риска дефолта

Минфин США начнет применять "экстраординарные меры" из-за риска дефолта в начале лета

CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. США в четверг должны достичь потолка государственного долга и начать применять особые меры, чтобы избежать дефолта, говорится в сообщении американского Минфина.

"Хотя Министерство финансов сейчас не может оценить, сколь долго экстраординарные меры позволят нам продолжать выплаты по правительственным обязательствам, маловероятно, что запас денежных средств и ресурсы экстраординарных мер будут исчерпаны до начала июня", — сказано в послании, которое направила конгрессу глава ведомства Джанет Йеллен.

Администрация призвала конгресс немедленно и без политического торга расширить или приостановить действие лимитов заимствований, составляющих сегодня 31,381 триллиона долларов.
Под "экстраординарными мерами" понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.
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Министерство финансов также предупредило, что дефолт нанесет "непоправимый вред" американской экономике, благосостоянию ее граждан. Йеллен напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.
Выступая накануне перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала повышение потолка госдолга "базовой обязанностью" конгресса. Она призвала сделать это "без обсуждения условий", чтобы избежать "катастрофических последствий для экономики". Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.
Госдолг США на текущий момент является рекордно высоким. Задолженность Штатов традиционно является поводом для шуток как внутри страны, так и за ее пределами.
В ноябре бизнесмен Олег Дерипаска сравнил рынок американского госдолга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году. По мнению предпринимателя, доллароцентричная финансовая система мира сильно изменится в ближайшие три-четыре года.
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"Дефолт неизбежен". Что происходит с американской экономикой
 
СШАДжанет ЙелленДжо БайденЭкономикаМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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