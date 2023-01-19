https://ria.ru/20230119/broneavtomobili-1845883863.html

"Царские волки" передали в зону СВО 30 бронеавтомобилей

"Царские волки" передали в зону СВО 30 бронеавтомобилей - РИА Новости, 19.01.2023

"Царские волки" передали в зону СВО 30 бронеавтомобилей

Спецотряд военных советников "Царские волки" доставил в Ростов-на-Дону 30 бронеавтомобилей, которые скоро отправятся в зону СВО, заявил глава отряда Дмитрий... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:38

2023-01-19T09:38

2023-01-19T10:51

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

ростов-на-дону

луганская народная республика

донецкая народная республика

роскосмос

безопасность

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спецотряд военных советников "Царские волки" доставил в Ростов-на-Дону 30 бронеавтомобилей, которые скоро отправятся в зону СВО, заявил глава отряда Дмитрий Рогозин. "Научно-технический центр "Царские волки" в сотрудничестве с крупными российскими финансовыми партнёрами доставил в Ростов-на-Дону 30 бронированных автомобилей для передачи воинским подразделениям защитников Донбасса", - написал он в своем Telegram-канале. Рогозин пояснил, что автомобили будут использованы в медицинских и иных целях, связанных с проведением СВО. Группа военных советников "Царские волки" во главе с бывшим гендиректором "Роскосмоса" Рогозиным оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Организация получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.

https://ria.ru/20221113/obuchenie-1831187155.html

https://ria.ru/20221212/spetsoborudovanie-1837992103.html

ростов-на-дону

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий рогозин, ростов-на-дону, луганская народная республика, донецкая народная республика, роскосмос, безопасность