https://ria.ru/20230119/broneavtomobili-1845883863.html
"Царские волки" передали в зону СВО 30 бронеавтомобилей
"Царские волки" передали в зону СВО 30 бронеавтомобилей - РИА Новости, 19.01.2023
"Царские волки" передали в зону СВО 30 бронеавтомобилей
Спецотряд военных советников "Царские волки" доставил в Ростов-на-Дону 30 бронеавтомобилей, которые скоро отправятся в зону СВО, заявил глава отряда Дмитрий... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:38
2023-01-19T09:38
2023-01-19T10:51
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
ростов-на-дону
луганская народная республика
донецкая народная республика
роскосмос
безопасность
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спецотряд военных советников "Царские волки" доставил в Ростов-на-Дону 30 бронеавтомобилей, которые скоро отправятся в зону СВО, заявил глава отряда Дмитрий Рогозин. "Научно-технический центр "Царские волки" в сотрудничестве с крупными российскими финансовыми партнёрами доставил в Ростов-на-Дону 30 бронированных автомобилей для передачи воинским подразделениям защитников Донбасса", - написал он в своем Telegram-канале. Рогозин пояснил, что автомобили будут использованы в медицинских и иных целях, связанных с проведением СВО. Группа военных советников "Царские волки" во главе с бывшим гендиректором "Роскосмоса" Рогозиным оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Организация получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.
https://ria.ru/20221113/obuchenie-1831187155.html
https://ria.ru/20221212/spetsoborudovanie-1837992103.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, ростов-на-дону, луганская народная республика, донецкая народная республика, роскосмос, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Ростов-на-Дону, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Роскосмос, Безопасность
09:38 19.01.2023 (обновлено: 10:51 19.01.2023)
"Царские волки" передали в зону СВО 30 бронеавтомобилей
"Царские волки" доставили в Ростов-на-Дону 30 бронеавтомобилей для передачи в зону СВО