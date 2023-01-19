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Кадыров ответил генералу Соболеву, потребовавшему сбривать бороды в армии - РИА Новости, 19.01.2023
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Кадыров ответил генералу Соболеву, потребовавшему сбривать бороды в армии
Кадыров ответил генералу Соболеву, потребовавшему сбривать бороды в армии - РИА Новости, 19.01.2023
Кадыров ответил генералу Соболеву, потребовавшему сбривать бороды в армии
Глава Чечни Рамзан Кадыров не согласился с мнением депутата, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, заявившего о необходимости сбривать бороду в армии, и попросил РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:32
2023-01-19T20:14
политика
рамзан кадыров
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не согласился с мнением депутата, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, заявившего о необходимости сбривать бороду в армии, и попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина отправить желающих проверить соблюдение устава парламентариев в зону специальной операции.Кадыров также назвал вероятный запрет "явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов". Он отметил, что "эти бородачи" освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба.Кадыров посоветовал генерировать полезные стратегические идеи, которые будут способствовать выполнению задач, а не придираться к бойцам по любому поводу. Глава Чечни также обратился к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отправить блюстителей устава на передовую.Ранее Соболев заявил, что запрет на ношение бороды — элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.Эту информацию позже прокомментировал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он связался с комендатурой и выяснил, что "никаких подобных проверяющих с подобными "гениальными" идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось".
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политика, рамзан кадыров, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Рамзан Кадыров, Вячеслав Володин, Госдума РФ
18:32 19.01.2023 (обновлено: 20:14 19.01.2023)
 
Кадыров ответил генералу Соболеву, потребовавшему сбривать бороды в армии

Глава Чечни Кадыров раскритиковал поддержавшего запрет бороды в армии генерала Соболева

© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Рамзан Кадыров/Vkontakte
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не согласился с мнением депутата, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, заявившего о необходимости сбривать бороду в армии, и попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина отправить желающих проверить соблюдение устава парламентариев в зону специальной операции.

"Я представляю, как удивились наши бойцы с передовой, мобилизованные, добровольцы — что бородачи, что бритые. Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг — растительность на лице!" — написал он в Telegram-канале.

Кадыров также назвал вероятный запрет "явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов". Он отметил, что "эти бородачи" освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба.
Кадыров посоветовал генерировать полезные стратегические идеи, которые будут способствовать выполнению задач, а не придираться к бойцам по любому поводу. Глава Чечни также обратился к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отправить блюстителей устава на передовую.
Ранее Соболев заявил, что запрет на ношение бороды — элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.
Эту информацию позже прокомментировал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он связался с комендатурой и выяснил, что "никаких подобных проверяющих с подобными "гениальными" идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось".
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