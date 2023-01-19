https://ria.ru/20230119/boroda-1846075897.html

Кадыров ответил генералу Соболеву, потребовавшему сбривать бороды в армии

Кадыров ответил генералу Соболеву, потребовавшему сбривать бороды в армии - РИА Новости, 19.01.2023

Кадыров ответил генералу Соболеву, потребовавшему сбривать бороды в армии

Глава Чечни Рамзан Кадыров не согласился с мнением депутата, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, заявившего о необходимости сбривать бороду в армии, и попросил РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:32

2023-01-19T18:32

2023-01-19T20:14

политика

рамзан кадыров

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не согласился с мнением депутата, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, заявившего о необходимости сбривать бороду в армии, и попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина отправить желающих проверить соблюдение устава парламентариев в зону специальной операции.Кадыров также назвал вероятный запрет "явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов". Он отметил, что "эти бородачи" освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба.Кадыров посоветовал генерировать полезные стратегические идеи, которые будут способствовать выполнению задач, а не придираться к бойцам по любому поводу. Глава Чечни также обратился к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отправить блюстителей устава на передовую.Ранее Соболев заявил, что запрет на ношение бороды — элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.Эту информацию позже прокомментировал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он связался с комендатурой и выяснил, что "никаких подобных проверяющих с подобными "гениальными" идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось".

https://ria.ru/20230118/akhmat-1845607448.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, рамзан кадыров, вячеслав володин, госдума рф