https://ria.ru/20230119/biobezopasnost-1845989760.html

Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности

Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности - РИА Новости, 19.01.2023

Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности

Белоруссия и Россия подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:17

2023-01-19T15:17

2023-01-19T15:17

сергей лавров

белоруссия

россия

в мире

безопасность

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между правительствами Белоруссии и РФ по вопросам обеспечения биологической безопасности был подписан по итогам прошедшего в Минске в четверг совместного заседания коллегии министерства иностранных дел Белоруссии и коллегии министерства иностранных дел Российской Федерации. Подписи под документом поставили главы внешнеполитических ведомств Сергей Алейник и Сергей Лавров. Кроме того, подписаны постановление совместного заседания коллегии МИД и план консультаций между министерством иностранных дел Белоруссии и министерством иностранных дел Российской Федерации на 2023 год.

https://ria.ru/20220826/eaes-1812219556.html

белоруссия

россия

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сергей лавров, белоруссия, россия, в мире, безопасность