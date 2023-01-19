https://ria.ru/20230119/biobezopasnost-1845989760.html
Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности
Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности - РИА Новости, 19.01.2023
Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности
Белоруссия и Россия подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:17
2023-01-19T15:17
2023-01-19T15:17
сергей лавров
белоруссия
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безопасность
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между правительствами Белоруссии и РФ по вопросам обеспечения биологической безопасности был подписан по итогам прошедшего в Минске в четверг совместного заседания коллегии министерства иностранных дел Белоруссии и коллегии министерства иностранных дел Российской Федерации. Подписи под документом поставили главы внешнеполитических ведомств Сергей Алейник и Сергей Лавров. Кроме того, подписаны постановление совместного заседания коллегии МИД и план консультаций между министерством иностранных дел Белоруссии и министерством иностранных дел Российской Федерации на 2023 год.
https://ria.ru/20220826/eaes-1812219556.html
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сергей лавров, белоруссия, россия, в мире, безопасность
Сергей Лавров, Белоруссия, Россия, В мире, Безопасность
Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности
Россия и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании по биологической безопасности