https://ria.ru/20230119/belousov-1846090283.html
Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова
Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова - РИА Новости, 19.01.2023
Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова
Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит вменяемость осужденной подельницы депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:15
2023-01-19T19:15
2023-01-19T19:15
происшествия
вадим белоусов
россия
челябинская область
госдума рф
михаил юревич
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит вменяемость осужденной подельницы депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении осужденной Маргариты Бутаковой", - сказали в суде, уточнив, что заседание по делу отложено на 20 января. Ранее Мосгорсуд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск. Бутакова, которая, по некоторым сообщениям, является его тещей, получила условный срок. Защита ранее настаивала, что у пожилой женщины проблемы со здоровьем после ряда перенесенных болезней. Суд в настоящее время рассматривает как представление прокурора, который просит ужесточить Белоусову наказание, так и жалобы защиты, настаивающей на оправдании. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину Белоусов не признает. Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20230119/korruptsiya-1846076494.html
https://ria.ru/20230119/vzyatka-1845926316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вадим белоусов, россия, челябинская область, госдума рф, михаил юревич, москва, следственный комитет россии (ск рф), взятка
Происшествия, Вадим Белоусов, Россия, Челябинская область, Госдума РФ, Михаил Юревич, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взятка
Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова
Суд проверит вменяемость осужденной Бутаковой — подельницы депутата Госдумы Белоусова
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит вменяемость осужденной подельницы депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении осужденной Маргариты Бутаковой", - сказали в суде, уточнив, что заседание по делу отложено на 20 января.
Ранее Мосгорсуд
признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск.
Бутакова, которая, по некоторым сообщениям, является его тещей, получила условный срок. Защита ранее настаивала, что у пожилой женщины проблемы со здоровьем после ряда перенесенных болезней.
Суд в настоящее время рассматривает как представление прокурора, который просит ужесточить Белоусову наказание, так и жалобы защиты, настаивающей на оправдании.
По данным СК
РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем
и другими лицами в Москве
и Челябинске
получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину Белоусов не признает.
Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.