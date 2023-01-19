https://ria.ru/20230119/belousov-1846090283.html

Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова

Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова - РИА Новости, 19.01.2023

Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит вменяемость осужденной подельницы депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:15

2023-01-19T19:15

2023-01-19T19:15

происшествия

вадим белоусов

россия

челябинская область

госдума рф

михаил юревич

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит вменяемость осужденной подельницы депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении осужденной Маргариты Бутаковой", - сказали в суде, уточнив, что заседание по делу отложено на 20 января. Ранее Мосгорсуд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск. Бутакова, которая, по некоторым сообщениям, является его тещей, получила условный срок. Защита ранее настаивала, что у пожилой женщины проблемы со здоровьем после ряда перенесенных болезней. Суд в настоящее время рассматривает как представление прокурора, который просит ужесточить Белоусову наказание, так и жалобы защиты, настаивающей на оправдании. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину Белоусов не признает. Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20230119/korruptsiya-1846076494.html

https://ria.ru/20230119/vzyatka-1845926316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, вадим белоусов, россия, челябинская область, госдума рф, михаил юревич, москва, следственный комитет россии (ск рф), взятка