Рейтинг@Mail.ru
Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/belousov-1846090283.html
Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова
Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова - РИА Новости, 19.01.2023
Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова
Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит вменяемость осужденной подельницы депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:15
2023-01-19T19:15
происшествия
вадим белоусов
россия
челябинская область
госдума рф
михаил юревич
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит вменяемость осужденной подельницы депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении осужденной Маргариты Бутаковой", - сказали в суде, уточнив, что заседание по делу отложено на 20 января. Ранее Мосгорсуд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск. Бутакова, которая, по некоторым сообщениям, является его тещей, получила условный срок. Защита ранее настаивала, что у пожилой женщины проблемы со здоровьем после ряда перенесенных болезней. Суд в настоящее время рассматривает как представление прокурора, который просит ужесточить Белоусову наказание, так и жалобы защиты, настаивающей на оправдании. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину Белоусов не признает. Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20230119/korruptsiya-1846076494.html
https://ria.ru/20230119/vzyatka-1845926316.html
россия
челябинская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вадим белоусов, россия, челябинская область, госдума рф, михаил юревич, москва, следственный комитет россии (ск рф), взятка
Происшествия, Вадим Белоусов, Россия, Челябинская область, Госдума РФ, Михаил Юревич, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взятка
19:15 19.01.2023
 
Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова

Суд проверит вменяемость осужденной Бутаковой — подельницы депутата Госдумы Белоусова

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит вменяемость осужденной подельницы депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении осужденной Маргариты Бутаковой", - сказали в суде, уточнив, что заседание по делу отложено на 20 января.
Молоток в зале судебных заседаний
18:34
Экс-заммэра Жигулевска будут судить за взятки на десятки миллионов рублей
Ранее Мосгорсуд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск.
Бутакова, которая, по некоторым сообщениям, является его тещей, получила условный срок. Защита ранее настаивала, что у пожилой женщины проблемы со здоровьем после ряда перенесенных болезней.
Суд в настоящее время рассматривает как представление прокурора, который просит ужесточить Белоусову наказание, так и жалобы защиты, настаивающей на оправдании.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину Белоусов не признает.
Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
Наручники - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
12:15
Замглавы Миасса задержали за взятку в 50 тысяч рублей
 
ПроисшествияВадим БелоусовРоссияЧелябинская областьГосдума РФМихаил ЮревичМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Взятка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала