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Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию - РИА Новости, 19.01.2023
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Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию
Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию - РИА Новости, 19.01.2023
Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:55
2023-01-19T12:45
россия
белоруссия
экономика
александр лукашенко
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, что попытки Запада удушить их провалились."Попытки нас удушить – и Россию, и Беларусь – фактически провалились. Мы однозначно выстоим… Мы определили направления, по которым мы должны двигаться, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях – и России, и Беларуси", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл с визитом в Минск.Лукашенко отметил, что хорошо проинформирован об итогах года в части экономического развития в России, подчеркнув, что примерно такие же результаты и у Белоруссии. Он выразил удовлетворение итогами торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в минувшем году, несмотря на внешние санкции.Президент Белоруссии отметил, что есть некоторые актуальные вопросы, которые ему необходимо обсудить с Лавровым, и "посоветоваться по некоторым делам". "Приходится выдержать это время. Но то, что мы (Белоруссия и Россия - ред.) выдержим, прошедший 2022 год это показал. Мы с вами одинаковой позиции придерживаемся", - подчеркнул глава белорусского государства.
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россия, белоруссия, экономика, александр лукашенко, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Россия, Белоруссия, Экономика, Александр Лукашенко, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
10:55 19.01.2023 (обновлено: 12:45 19.01.2023)
 
Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию

Лукашенко заявил, что попытки удушить Россию и Белоруссию провалились

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, что попытки Запада удушить их провалились.
"Попытки нас удушить – и Россию, и Беларусь – фактически провалились. Мы однозначно выстоим… Мы определили направления, по которым мы должны двигаться, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях – и России, и Беларуси", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл с визитом в Минск.
Лукашенко отметил, что хорошо проинформирован об итогах года в части экономического развития в России, подчеркнув, что примерно такие же результаты и у Белоруссии. Он выразил удовлетворение итогами торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в минувшем году, несмотря на внешние санкции.
Президент Белоруссии отметил, что есть некоторые актуальные вопросы, которые ему необходимо обсудить с Лавровым, и "посоветоваться по некоторым делам". "Приходится выдержать это время. Но то, что мы (Белоруссия и Россия - ред.) выдержим, прошедший 2022 год это показал. Мы с вами одинаковой позиции придерживаемся", - подчеркнул глава белорусского государства.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 13:59
Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против Белоруссии
 
РоссияБелоруссияЭкономикаАлександр ЛукашенкоСанкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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