https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845897684.html

Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию

Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию - РИА Новости, 19.01.2023

Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:55

2023-01-19T10:55

2023-01-19T12:45

россия

белоруссия

экономика

александр лукашенко

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, что попытки Запада удушить их провалились."Попытки нас удушить – и Россию, и Беларусь – фактически провалились. Мы однозначно выстоим… Мы определили направления, по которым мы должны двигаться, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях – и России, и Беларуси", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл с визитом в Минск.Лукашенко отметил, что хорошо проинформирован об итогах года в части экономического развития в России, подчеркнув, что примерно такие же результаты и у Белоруссии. Он выразил удовлетворение итогами торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в минувшем году, несмотря на внешние санкции.Президент Белоруссии отметил, что есть некоторые актуальные вопросы, которые ему необходимо обсудить с Лавровым, и "посоветоваться по некоторым делам". "Приходится выдержать это время. Но то, что мы (Белоруссия и Россия - ред.) выдержим, прошедший 2022 год это показал. Мы с вами одинаковой позиции придерживаемся", - подчеркнул глава белорусского государства.

https://ria.ru/20230110/sanktsii-1843890411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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