https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845897684.html
Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию
Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию - РИА Новости, 19.01.2023
Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:55
2023-01-19T10:55
2023-01-19T12:45
россия
белоруссия
экономика
александр лукашенко
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, что попытки Запада удушить их провалились."Попытки нас удушить – и Россию, и Беларусь – фактически провалились. Мы однозначно выстоим… Мы определили направления, по которым мы должны двигаться, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях – и России, и Беларуси", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл с визитом в Минск.Лукашенко отметил, что хорошо проинформирован об итогах года в части экономического развития в России, подчеркнув, что примерно такие же результаты и у Белоруссии. Он выразил удовлетворение итогами торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в минувшем году, несмотря на внешние санкции.Президент Белоруссии отметил, что есть некоторые актуальные вопросы, которые ему необходимо обсудить с Лавровым, и "посоветоваться по некоторым делам". "Приходится выдержать это время. Но то, что мы (Белоруссия и Россия - ред.) выдержим, прошедший 2022 год это показал. Мы с вами одинаковой позиции придерживаемся", - подчеркнул глава белорусского государства.
https://ria.ru/20230110/sanktsii-1843890411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, экономика, александр лукашенко, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Россия, Белоруссия, Экономика, Александр Лукашенко, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
10:55 19.01.2023 (обновлено: 12:45 19.01.2023)
Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию
Лукашенко заявил, что попытки удушить Россию и Белоруссию провалились