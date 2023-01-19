Массовый убийца Бекмансуров подал иск о замене группы инвалидности
Массовый убийца Бекмансуров попросил суд заменить ему третью группу инвалидности второй
© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанкБывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Осужденный пожизненно массовый убийца Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском госуниверситете, через суд просит заменить третью группу инвалидности на вторую, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми.
"Иск от Бекмансурова поступил, он не согласен с третьей группой инвалидности и просит вторую. Заседание назначено на апрель", - сообщили в суде.
Также подсудимый подал ещё один иск, в котором требует снять его с регистрационного учета из жилого помещения. До задержания он проживал с матерью в Свердловском районе Перми. "Второй иск пока не принят к производству, оставлен без движения до 30 января", - добавили в суде.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек, еще 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании он был ранен, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги. Бекмансуров осужден к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Прокурор и защита обжаловали приговор.