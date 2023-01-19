Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram
Российские банки запускают в Telegram свои сервисы и расширяют их возможности
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские банки запускают в Telegram свои сервисы и постепенно расширяют их возможности, вместе с тем некоторые игроки пока не спешат выходить с банкингом в этот мессенджер и намерены сначала изучить опыт рынка и интерес пользователей, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.
ВТБ ранее в четверг сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. Затем внедрят оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов.
В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем. В первую очередь запустили самую популярную опцию – уведомления о тратах и поступлениях от банка в Telegram. Сейчас опцию можно подключить через мобильное приложение. "Уже тестируем переводы и просмотр реквизитов и балансов", - рассказали в кредитной организации.
Промсвязьбанк (ПСБ) в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей, в нем доступны такие функции, как выставление счета, его оплата по QR-коду, файлу или фото, возможность платежей в бюджет, повтор платежей из истории, оформление предодобренного кредита, поиск ближайшего офиса и банкомата и другие.
"Мы продолжаем расширять функционал бизнес-ассистента - в ближайшее время ожидается запуск платежей по шаблонам и свободным реквизитам", - рассказал руководитель блока цифрового бизнеса банка Александр Чернощекин.
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