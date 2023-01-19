https://ria.ru/20230119/banki-1846066800.html

Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram

Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram - РИА Новости, 19.01.2023

Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram

Российские банки запускают в Telegram свои сервисы и постепенно расширяют их возможности, вместе с тем некоторые игроки пока не спешат выходить с банкингом в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:55

2023-01-19T17:55

2023-01-19T17:55

экономика

telegram

росбанк

втб

технологии

россия

альфа-банк

уралсиб (банк)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские банки запускают в Telegram свои сервисы и постепенно расширяют их возможности, вместе с тем некоторые игроки пока не спешат выходить с банкингом в этот мессенджер и намерены сначала изучить опыт рынка и интерес пользователей, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. ВТБ ранее в четверг сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. Затем внедрят оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем. В первую очередь запустили самую популярную опцию – уведомления о тратах и поступлениях от банка в Telegram. Сейчас опцию можно подключить через мобильное приложение. "Уже тестируем переводы и просмотр реквизитов и балансов", - рассказали в кредитной организации. Промсвязьбанк (ПСБ) в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей, в нем доступны такие функции, как выставление счета, его оплата по QR-коду, файлу или фото, возможность платежей в бюджет, повтор платежей из истории, оформление предодобренного кредита, поиск ближайшего офиса и банкомата и другие. Вместе с тем в банке "Уралсиб" и Росбанке заявили, что на данный момент не планируют запуск полноценного онлайн-банка в Telegram. "Мы хотим внимательно изучить рыночный опыт и потребности клиентов в этом направлении. Исходя из этого будем принимать решения", - отметили в пресс-службе Росбанка.

https://ria.ru/20230103/banki-1842901094.html

https://ria.ru/20221231/novosti-1842612775.html

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экономика, telegram, росбанк, втб, технологии, россия, альфа-банк, уралсиб (банк)