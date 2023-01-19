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Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram - РИА Новости, 19.01.2023
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Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram
Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram - РИА Новости, 19.01.2023
Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram
Российские банки запускают в Telegram свои сервисы и постепенно расширяют их возможности, вместе с тем некоторые игроки пока не спешат выходить с банкингом в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:55
2023-01-19T17:55
экономика
telegram
росбанк
втб
технологии
россия
альфа-банк
уралсиб (банк)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские банки запускают в Telegram свои сервисы и постепенно расширяют их возможности, вместе с тем некоторые игроки пока не спешат выходить с банкингом в этот мессенджер и намерены сначала изучить опыт рынка и интерес пользователей, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. ВТБ ранее в четверг сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. Затем внедрят оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем. В первую очередь запустили самую популярную опцию – уведомления о тратах и поступлениях от банка в Telegram. Сейчас опцию можно подключить через мобильное приложение. "Уже тестируем переводы и просмотр реквизитов и балансов", - рассказали в кредитной организации. Промсвязьбанк (ПСБ) в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей, в нем доступны такие функции, как выставление счета, его оплата по QR-коду, файлу или фото, возможность платежей в бюджет, повтор платежей из истории, оформление предодобренного кредита, поиск ближайшего офиса и банкомата и другие. Вместе с тем в банке "Уралсиб" и Росбанке заявили, что на данный момент не планируют запуск полноценного онлайн-банка в Telegram. "Мы хотим внимательно изучить рыночный опыт и потребности клиентов в этом направлении. Исходя из этого будем принимать решения", - отметили в пресс-службе Росбанка.
https://ria.ru/20230103/banki-1842901094.html
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экономика, telegram, росбанк, втб, технологии, россия, альфа-банк, уралсиб (банк)
Экономика, Telegram, Росбанк, ВТБ, Технологии, Россия, Альфа-банк, Уралсиб (банк)
17:55 19.01.2023
 
Российские банки расширяют возможности своих сервисов в Telegram

Российские банки запускают в Telegram свои сервисы и расширяют их возможности

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские банки запускают в Telegram свои сервисы и постепенно расширяют их возможности, вместе с тем некоторые игроки пока не спешат выходить с банкингом в этот мессенджер и намерены сначала изучить опыт рынка и интерес пользователей, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.
ВТБ ранее в четверг сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. Затем внедрят оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов.
Сотрудники банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 08:54
Российские банки запланировали внедрение технологических новинок
В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем. В первую очередь запустили самую популярную опцию – уведомления о тратах и поступлениях от банка в Telegram. Сейчас опцию можно подключить через мобильное приложение. "Уже тестируем переводы и просмотр реквизитов и балансов", - рассказали в кредитной организации.
Промсвязьбанк (ПСБ) в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей, в нем доступны такие функции, как выставление счета, его оплата по QR-коду, файлу или фото, возможность платежей в бюджет, повтор платежей из истории, оформление предодобренного кредита, поиск ближайшего офиса и банкомата и другие.
"Мы продолжаем расширять функционал бизнес-ассистента - в ближайшее время ожидается запуск платежей по шаблонам и свободным реквизитам", - рассказал руководитель блока цифрового бизнеса банка Александр Чернощекин.
Вместе с тем в банке "Уралсиб" и Росбанке заявили, что на данный момент не планируют запуск полноценного онлайн-банка в Telegram. "Мы хотим внимательно изучить рыночный опыт и потребности клиентов в этом направлении. Исходя из этого будем принимать решения", - отметили в пресс-службе Росбанка.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 13:06
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире
 
ЭкономикаTelegramРосбанкВТБТехнологииРоссияАльфа-банкУралсиб (банк)
 
 
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