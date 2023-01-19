https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html

Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"

Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер" - РИА Новости, 20.01.2023

Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"

Украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-19T23:02

2023-01-19T23:02

2023-01-20T00:38

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв — РИА Новости. Украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".По его словам, Киев несет большие потери на этом направлении. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар.На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, оно позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер", вооруженные силы украины