Рейтинг@Mail.ru
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер" - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер" - РИА Новости, 20.01.2023
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"
Украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-19T23:02
2023-01-20T00:38
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв — РИА Новости. Украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".По его словам, Киев несет большие потери на этом направлении. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар.На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, оно позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
23:02 19.01.2023 (обновлено: 00:38 20.01.2023)
 
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"

Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ подтягивают тыловые войска к Артемовску в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв — РИА Новости. Украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".

"У них не хватает сил. Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Киев несет большие потери на этом направлении.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар.
На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, оно позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала