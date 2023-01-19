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Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер" - РИА Новости, 20.01.2023
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"
Украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-19T23:02
2023-01-19T23:02
2023-01-20T00:38
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв — РИА Новости. Украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".По его словам, Киев несет большие потери на этом направлении. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар.На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, оно позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
23:02 19.01.2023 (обновлено: 00:38 20.01.2023)
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"
Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ подтягивают тыловые войска к Артемовску в ДНР