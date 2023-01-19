https://ria.ru/20230119/artemovsk-1845901782.html

Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ используют фосфорные боеприпасы в Артемовске

Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ используют фосфорные боеприпасы в Артемовске - РИА Новости, 19.01.2023

Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ используют фосфорные боеприпасы в Артемовске

Украинские войска обстреливают Артемовск (украинское название - Бахмут) фосфорными снарядами, рассказал РИА Новости на месте боец группы "Вагнер". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:06

2023-01-19T11:06

2023-01-19T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

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АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Артемовск (украинское название - Бахмут) фосфорными снарядами, рассказал РИА Новости на месте боец группы "Вагнер". "Птички" (БПЛА) летают, корректуру выдают, и по нам работает тяжелая техника. Фосфор тоже используют, но в основном над Бахмутом [жилыми районами]. Сюда [по промзоне] тоже иногда летит", - сообщил боец. Он уточнил, что украинские силовики активно используют дальнобойную артиллерию, которую выводят за город, а также танки и БМП. Ранее о применении Украиной фосфорных боеприпасов официально заявляли в Минобороны РФ. Там уточняли, что речь идет о начиненных фосфором снарядах к гаубицам Д-30 и реактивных снарядах установок "Град". Температура горения белого фосфора составляет 1200-1300 градусов. Попавшее на тело вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги вплоть до летального исхода. Горение сопровождается выделением крайне токсичного дыма. Тушить белый фосфор невероятно сложно — пламя хорошо сопротивляется воде, огнетушители против него бессильны. Вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Бывали случаи, когда частицы белого фосфора вместе с осколками попадали в тело человека и загорались на операционном столе — от разреза скальпеля пытавшегося их извлечь хирурга. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845705662.html

https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, артемовск, украина, россия