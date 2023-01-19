https://ria.ru/20230119/artemovsk-1845901782.html
Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ используют фосфорные боеприпасы в Артемовске
Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ используют фосфорные боеприпасы в Артемовске - РИА Новости, 19.01.2023
Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ используют фосфорные боеприпасы в Артемовске
Украинские войска обстреливают Артемовск (украинское название - Бахмут) фосфорными снарядами, рассказал РИА Новости на месте боец группы "Вагнер". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:06
2023-01-19T11:06
2023-01-19T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
россия
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АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Артемовск (украинское название - Бахмут) фосфорными снарядами, рассказал РИА Новости на месте боец группы "Вагнер". "Птички" (БПЛА) летают, корректуру выдают, и по нам работает тяжелая техника. Фосфор тоже используют, но в основном над Бахмутом [жилыми районами]. Сюда [по промзоне] тоже иногда летит", - сообщил боец. Он уточнил, что украинские силовики активно используют дальнобойную артиллерию, которую выводят за город, а также танки и БМП. Ранее о применении Украиной фосфорных боеприпасов официально заявляли в Минобороны РФ. Там уточняли, что речь идет о начиненных фосфором снарядах к гаубицам Д-30 и реактивных снарядах установок "Град". Температура горения белого фосфора составляет 1200-1300 градусов. Попавшее на тело вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги вплоть до летального исхода. Горение сопровождается выделением крайне токсичного дыма. Тушить белый фосфор невероятно сложно — пламя хорошо сопротивляется воде, огнетушители против него бессильны. Вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Бывали случаи, когда частицы белого фосфора вместе с осколками попадали в тело человека и загорались на операционном столе — от разреза скальпеля пытавшегося их извлечь хирурга. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845705662.html
https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Россия
Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ используют фосфорные боеприпасы в Артемовске
Боец "Вагнера": ВСУ обстреливают Артемовск фосфорными снарядами
АРТЕМОВСК (ДНР), 19 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Артемовск (украинское название - Бахмут) фосфорными снарядами, рассказал РИА Новости на месте боец группы "Вагнер".
"Птички" (БПЛА) летают, корректуру выдают, и по нам работает тяжелая техника. Фосфор тоже используют, но в основном над Бахмутом [жилыми районами]. Сюда [по промзоне] тоже иногда летит", - сообщил боец.
Он уточнил, что украинские силовики активно используют дальнобойную артиллерию, которую выводят за город, а также танки и БМП.
Ранее о применении Украиной
фосфорных боеприпасов официально заявляли в Минобороны РФ
. Там уточняли, что речь идет о начиненных фосфором снарядах к гаубицам Д-30 и реактивных снарядах установок "Град".
Температура горения белого фосфора составляет 1200-1300 градусов. Попавшее на тело вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги вплоть до летального исхода. Горение сопровождается выделением крайне токсичного дыма.
Тушить белый фосфор невероятно сложно — пламя хорошо сопротивляется воде, огнетушители против него бессильны. Вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Бывали случаи, когда частицы белого фосфора вместе с осколками попадали в тело человека и загорались на операционном столе — от разреза скальпеля пытавшегося их извлечь хирурга.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву
части ДНР
к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город идут ожесточенные бои.