https://ria.ru/20230119/armeniya-1845889119.html

В Армении после пожара уволили командующего вторым армейским корпусом

В Армении после пожара уволили командующего вторым армейским корпусом - РИА Новости, 19.01.2023

В Армении после пожара уволили командующего вторым армейским корпусом

Командующий вторым армейским корпусом уволен в Армении после пожара в казарме, во время которого погибли 15 военнослужащих, сообщили в пресс-службе президента... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:10

2023-01-19T10:10

2023-01-19T10:10

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Командующий вторым армейским корпусом уволен в Армении после пожара в казарме, во время которого погибли 15 военнослужащих, сообщили в пресс-службе президента Армении. Ранее в минобороны Армении сообщили, что в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей погибли 15 военнослужащих, состояние трех военнослужащих оценивается как тяжелое. "Освободить Ваграма Григоряна от должности командующего вторым армейским корпусом", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте. По данным Общественного телевидения Армении, будут уволены также начальник штаба корпуса Мигран Махсудян, замкомандующего корпусом по тылу и по линии боевого дежурства Шираз Хачатрян и Артур Оганян, начальник службы пожарной безопасности тыла ВС Армении Саркис Мазманян. Отмечается, что своих должностей лишатся начальник штаба бригады Рудик Акопян, замкомандира бригады по тылу Гор Агекян, начальник инженерной службы бригады Тигран Казарян, командир инженерно-саперной роты бригады Гор Саркисян.

https://ria.ru/20230106/pozhar-1843313017.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения