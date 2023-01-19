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При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных - РИА Новости, 19.01.2023
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При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных
При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных - РИА Новости, 19.01.2023
При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных
В Армении 15 военных погибли из-за пожара в казарме, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T07:21
2023-01-19T15:18
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армения
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ЕРЕВАН, 19 янв — РИА Новости. В Армении 15 военных погибли из-за пожара в казарме, сообщило Минобороны страны.Как уточняется, пожар в воинской части, расположенной в селе Азат Гехаркуникской области, вспыхнул в 1:30 по местному времени (00:30 мск).В спасательной службе МВД республики сообщили, что пожарные боролись с огнем больше пяти часов. Здание площадью 104 квадратных метра полностью сгорело.Троих пострадавших госпитализировали с ожогами.После ЧП президент Армении Ваагн Хачатурян снял с должности командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна, сообщила пресс-служба главы государства. По данным Общественного телевидения Армении, будут уволены также начальник штаба корпуса Мигран Махсудян, замкомандующего корпусом по тылу и по линии боевого дежурства Шираз Хачатрян и Артур Оганян, начальник службы пожарной безопасности тыла ВС Армении Саркис Мазманян.
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в мире, армения
В мире, Армения
07:21 19.01.2023 (обновлено: 15:18 19.01.2023)
 
При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных

При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных, трое в тяжелом состоянии

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в медиабанкПожарные в Армении
Пожарные в Армении - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Андраник Казарян
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Пожарные в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 янв — РИА Новости. В Армении 15 военных погибли из-за пожара в казарме, сообщило Минобороны страны.

"По предварительным данным, в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей погибли 15 военнослужащих, состояние трех военнослужащих оценивается как тяжелое", — говорится в материале пресс-службы.

Как уточняется, пожар в воинской части, расположенной в селе Азат Гехаркуникской области, вспыхнул в 1:30 по местному времени (00:30 мск).
В спасательной службе МВД республики сообщили, что пожарные боролись с огнем больше пяти часов. Здание площадью 104 квадратных метра полностью сгорело.
Троих пострадавших госпитализировали с ожогами.
После ЧП президент Армении Ваагн Хачатурян снял с должности командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна, сообщила пресс-служба главы государства. По данным Общественного телевидения Армении, будут уволены также начальник штаба корпуса Мигран Махсудян, замкомандующего корпусом по тылу и по линии боевого дежурства Шираз Хачатрян и Артур Оганян, начальник службы пожарной безопасности тыла ВС Армении Саркис Мазманян.
 
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