https://ria.ru/20230119/armeniya-1845869621.html
При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных
При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных - РИА Новости, 19.01.2023
При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных
В Армении 15 военных погибли из-за пожара в казарме, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T07:21
2023-01-19T07:21
2023-01-19T15:18
в мире
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809622289_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_3bf34cbdfa44bb14ff10b9c1840aae7b.jpg
ЕРЕВАН, 19 янв — РИА Новости. В Армении 15 военных погибли из-за пожара в казарме, сообщило Минобороны страны.Как уточняется, пожар в воинской части, расположенной в селе Азат Гехаркуникской области, вспыхнул в 1:30 по местному времени (00:30 мск).В спасательной службе МВД республики сообщили, что пожарные боролись с огнем больше пяти часов. Здание площадью 104 квадратных метра полностью сгорело.Троих пострадавших госпитализировали с ожогами.После ЧП президент Армении Ваагн Хачатурян снял с должности командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна, сообщила пресс-служба главы государства. По данным Общественного телевидения Армении, будут уволены также начальник штаба корпуса Мигран Махсудян, замкомандующего корпусом по тылу и по линии боевого дежурства Шираз Хачатрян и Артур Оганян, начальник службы пожарной безопасности тыла ВС Армении Саркис Мазманян.
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809622289_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_d446a95632263db8218a4489f007ae73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения
07:21 19.01.2023 (обновлено: 15:18 19.01.2023)
При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных
При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных, трое в тяжелом состоянии
ЕРЕВАН, 19 янв — РИА Новости. В Армении 15 военных погибли из-за пожара в казарме, сообщило Минобороны страны.
"По предварительным данным, в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей погибли 15 военнослужащих, состояние трех военнослужащих оценивается как тяжелое", — говорится в материале пресс-службы.
Как уточняется, пожар в воинской части, расположенной в селе Азат Гехаркуникской области, вспыхнул в 1:30 по местному времени (00:30 мск).
В спасательной службе МВД республики сообщили, что пожарные боролись с огнем больше пяти часов. Здание площадью 104 квадратных метра полностью сгорело.
Троих пострадавших госпитализировали с ожогами.
После ЧП президент Армении Ваагн Хачатурян
снял с должности командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна, сообщила пресс-служба главы государства. По данным Общественного телевидения Армении, будут уволены также начальник штаба корпуса Мигран Махсудян, замкомандующего корпусом по тылу и по линии боевого дежурства Шираз Хачатрян и Артур Оганян, начальник службы пожарной безопасности тыла ВС Армении Саркис Мазманян.