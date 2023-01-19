https://ria.ru/20230119/armeniya-1845869621.html

При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных

При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных - РИА Новости, 19.01.2023

При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных

В Армении 15 военных погибли из-за пожара в казарме, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T07:21

2023-01-19T07:21

2023-01-19T15:18

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 19 янв — РИА Новости. В Армении 15 военных погибли из-за пожара в казарме, сообщило Минобороны страны.Как уточняется, пожар в воинской части, расположенной в селе Азат Гехаркуникской области, вспыхнул в 1:30 по местному времени (00:30 мск).В спасательной службе МВД республики сообщили, что пожарные боролись с огнем больше пяти часов. Здание площадью 104 квадратных метра полностью сгорело.Троих пострадавших госпитализировали с ожогами.После ЧП президент Армении Ваагн Хачатурян снял с должности командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна, сообщила пресс-служба главы государства. По данным Общественного телевидения Армении, будут уволены также начальник штаба корпуса Мигран Махсудян, замкомандующего корпусом по тылу и по линии боевого дежурства Шираз Хачатрян и Артур Оганян, начальник службы пожарной безопасности тыла ВС Армении Саркис Мазманян.

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в мире, армения