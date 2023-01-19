https://ria.ru/20230119/aktivy-1846072584.html

Кипр заблокировал более 1,5 миллиарда евро активов, связанных с Россией

Кипр заблокировал более 1,5 миллиарда евро активов, связанных с Россией - РИА Новости, 19.01.2023

Кипр заблокировал более 1,5 миллиарда евро активов, связанных с Россией

Кипр заблокировал связанные с Россией активы более чем на 1,5 миллиарда евро, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:18

2023-01-19T18:18

2023-01-19T19:28

кипр

константинос петридис

россия

санкции в отношении россии

в мире

санкции

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3583a3922df999a17383cd8e949b9ea3.jpg

АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипр заблокировал связанные с Россией активы более чем на 1,5 миллиарда евро, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.Он выступил с заявлением в связи с репортажем телеканала CBS о том, что Кипр не соблюдает антироссийские санкции. В репортаже, вышедшем 15 января, CBS News сообщил со ссылкой на Петридиса, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро."Что касается санкций, то на сегодняшний день заблокированы вклады в кредитных учреждениях порядка 105 миллионов евро, заблокированы средства инвестиционных компаний, зарегистрированных на Кипре, порядка 720 миллионов евро. Также заблокированы еще 719 миллионов евро средств, которые хранятся у поставщиков административных услуг, регулируемых Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам", - говорится в заявлении Петридиса.По его словам, при совершении любой сделки купли-продажи осуществляется контроль за имуществом и вкладами лиц, находящихся под санкционным режимом.Петридис уточнил, что речи о конфискации активов не идет."Хочу отметить, что санкции ЕС связаны не с конфискацией, а с замораживанием активов. Позиция Евросоюза в соответствующих комиссиях по санкциям заключается в том, чтобы избегать любых конфискаций, поскольку юридически они могут привести к требованиям от владельцев или даже компенсациям. Именно по этой причине Кипр, как и большинство европейских стран, применяет санкции ЕС, которые касаются замораживания активов, а не их конфискации", - сказал министр.По его словам, то же самое относится к публикации списка имен, который включает личные данные."Это недопустимо в соответствии с концепцией достояния сообщения для защиты персональных данных даже лиц, которые находятся под режимом санкций", - сказал Петридис.

https://ria.ru/20230119/sanktsii-1846069823.html

https://ria.ru/20230119/sanktsii-1845991402.html

https://ria.ru/20230119/aktivy-1845904390.html

кипр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кипр, константинос петридис, россия, санкции в отношении россии, в мире, санкции, евро