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Кипр заблокировал более 1,5 миллиарда евро активов, связанных с Россией - РИА Новости, 19.01.2023
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Кипр заблокировал более 1,5 миллиарда евро активов, связанных с Россией
Кипр заблокировал более 1,5 миллиарда евро активов, связанных с Россией - РИА Новости, 19.01.2023
Кипр заблокировал более 1,5 миллиарда евро активов, связанных с Россией
Кипр заблокировал связанные с Россией активы более чем на 1,5 миллиарда евро, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:18
2023-01-19T19:28
кипр
константинос петридис
россия
санкции в отношении россии
в мире
санкции
евро
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АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипр заблокировал связанные с Россией активы более чем на 1,5 миллиарда евро, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.Он выступил с заявлением в связи с репортажем телеканала CBS о том, что Кипр не соблюдает антироссийские санкции. В репортаже, вышедшем 15 января, CBS News сообщил со ссылкой на Петридиса, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро."Что касается санкций, то на сегодняшний день заблокированы вклады в кредитных учреждениях порядка 105 миллионов евро, заблокированы средства инвестиционных компаний, зарегистрированных на Кипре, порядка 720 миллионов евро. Также заблокированы еще 719 миллионов евро средств, которые хранятся у поставщиков административных услуг, регулируемых Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам", - говорится в заявлении Петридиса.По его словам, при совершении любой сделки купли-продажи осуществляется контроль за имуществом и вкладами лиц, находящихся под санкционным режимом.Петридис уточнил, что речи о конфискации активов не идет."Хочу отметить, что санкции ЕС связаны не с конфискацией, а с замораживанием активов. Позиция Евросоюза в соответствующих комиссиях по санкциям заключается в том, чтобы избегать любых конфискаций, поскольку юридически они могут привести к требованиям от владельцев или даже компенсациям. Именно по этой причине Кипр, как и большинство европейских стран, применяет санкции ЕС, которые касаются замораживания активов, а не их конфискации", - сказал министр.По его словам, то же самое относится к публикации списка имен, который включает личные данные."Это недопустимо в соответствии с концепцией достояния сообщения для защиты персональных данных даже лиц, которые находятся под режимом санкций", - сказал Петридис.
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кипр, константинос петридис, россия, санкции в отношении россии, в мире, санкции, евро
Кипр, Константинос Петридис, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Санкции, евро
18:18 19.01.2023 (обновлено: 19:28 19.01.2023)
 
Кипр заблокировал более 1,5 миллиарда евро активов, связанных с Россией

Петридис: Кипр заблокировал связанные с Россией активы более чем на 1,5 миллиарда евро

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипр заблокировал связанные с Россией активы более чем на 1,5 миллиарда евро, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.
Он выступил с заявлением в связи с репортажем телеканала CBS о том, что Кипр не соблюдает антироссийские санкции. В репортаже, вышедшем 15 января, CBS News сообщил со ссылкой на Петридиса, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро.
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"Что касается санкций, то на сегодняшний день заблокированы вклады в кредитных учреждениях порядка 105 миллионов евро, заблокированы средства инвестиционных компаний, зарегистрированных на Кипре, порядка 720 миллионов евро. Также заблокированы еще 719 миллионов евро средств, которые хранятся у поставщиков административных услуг, регулируемых Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам", - говорится в заявлении Петридиса.
По его словам, при совершении любой сделки купли-продажи осуществляется контроль за имуществом и вкладами лиц, находящихся под санкционным режимом.
Петридис уточнил, что речи о конфискации активов не идет.
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"Хочу отметить, что санкции ЕС связаны не с конфискацией, а с замораживанием активов. Позиция Евросоюза в соответствующих комиссиях по санкциям заключается в том, чтобы избегать любых конфискаций, поскольку юридически они могут привести к требованиям от владельцев или даже компенсациям. Именно по этой причине Кипр, как и большинство европейских стран, применяет санкции ЕС, которые касаются замораживания активов, а не их конфискации", - сказал министр.
По его словам, то же самое относится к публикации списка имен, который включает личные данные.
"Это недопустимо в соответствии с концепцией достояния сообщения для защиты персональных данных даже лиц, которые находятся под режимом санкций", - сказал Петридис.
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