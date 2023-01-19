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Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 19.01.2023
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Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине
Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 19.01.2023
Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине в восстановлении, но отметил, что... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:14
2023-01-19T11:14
в мире
швейцария
украина
россия
санкции в отношении россии
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евросоюз
европа
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине в восстановлении, но отметил, что правовых оснований для этого нет. При этом глава МИД отметил, что в настоящее время в Швейцарии отсутствует правовая база для подобных действий. Ранее сообщалось, что Швейцария присоединяется к последним санкциям ЕС против России, касающимся запрета на перевозку торговых и брокерских товаров, проданных сверх предельной цены. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
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в мире, швейцария, украина, россия, санкции в отношении россии, санкции, евросоюз, европа
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Евросоюз, Европа
11:14 19.01.2023
 
Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис не исключил использование российских активов для помощи Украине

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине в восстановлении, но отметил, что правовых оснований для этого нет.
"Мы ждем развития событий на международной арене. Но это не исключено. Любой, кто причиняет ущерб, должен за него платить", - приводит издание Switzerland Times слова Кассиса.
При этом глава МИД отметил, что в настоящее время в Швейцарии отсутствует правовая база для подобных действий.
Ранее сообщалось, что Швейцария присоединяется к последним санкциям ЕС против России, касающимся запрета на перевозку торговых и брокерских товаров, проданных сверх предельной цены.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
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