https://ria.ru/20230119/aktivy-1845904390.html
Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине
Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 19.01.2023
Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине в восстановлении, но отметил, что... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:14
2023-01-19T11:14
2023-01-19T11:14
в мире
швейцария
украина
россия
санкции в отношении россии
санкции
евросоюз
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине в восстановлении, но отметил, что правовых оснований для этого нет. При этом глава МИД отметил, что в настоящее время в Швейцарии отсутствует правовая база для подобных действий. Ранее сообщалось, что Швейцария присоединяется к последним санкциям ЕС против России, касающимся запрета на перевозку торговых и брокерских товаров, проданных сверх предельной цены. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
https://ria.ru/20230118/dengi-1845655268.html
швейцария
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, украина, россия, санкции в отношении россии, санкции, евросоюз, европа
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Евросоюз, Европа
Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине
Глава МИД Швейцарии Кассис не исключил использование российских активов для помощи Украине