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Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине

Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 19.01.2023

Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине в восстановлении, но отметил, что... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:14

2023-01-19T11:14

2023-01-19T11:14

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине в восстановлении, но отметил, что правовых оснований для этого нет. При этом глава МИД отметил, что в настоящее время в Швейцарии отсутствует правовая база для подобных действий. Ранее сообщалось, что Швейцария присоединяется к последним санкциям ЕС против России, касающимся запрета на перевозку торговых и брокерских товаров, проданных сверх предельной цены. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.

https://ria.ru/20230118/dengi-1845655268.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, швейцария, украина, россия, санкции в отношении россии, санкции, евросоюз, европа