https://ria.ru/20230119/aktivy-1845899098.html

ЕП призвал использовать российские активы для репараций Украине

ЕП призвал использовать российские активы для репараций Украине - РИА Новости, 19.01.2023

ЕП призвал использовать российские активы для репараций Украине

Депутаты Европейского парламента в резолюции "О создании трибунала по преступлению агрессии против Украины" намерены призвать к лишению государственных активов... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:00

2023-01-19T11:00

2023-01-19T11:01

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции "О создании трибунала по преступлению агрессии против Украины" намерены призвать к лишению государственных активов России суверенного иммунитета и их использованию в качестве репараций Украине, говорится в распространенном проекте документа. Ожидается, что голосование по резолюции пройдет в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге в четверг. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. "Европарламент призывает ЕС и страны-члены, а также их партнеров и союзников к обсуждению правовой возможности использования государственных активов России в качестве репараций за нарушения Россией международного права в отношении Украины, включая потенциальное лишение таких активов суверенного иммунитета или ограничение такого иммунитета в свете грубого характера таких нарушений", - указывается в документе. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе прошлого года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230118/zelenskiy-1845844434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, олаф шольц, владимир путин, мария захарова, страсбург, россия, украина, евросоюз, g7, европарламент