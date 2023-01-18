Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/zelenskiy-1845610553.html
В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры
В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры - РИА Новости, 18.01.2023
В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры
Решение о начале мирных переговоров с Россией должен принять Владимир Зеленский, западные страны не могут заставить его это сделать, считает премьер-министр... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T01:20
2023-01-18T01:20
в мире
владимир зеленский
марк рютте
владимир путин
россия
нидерланды
украина
атлантический совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/16/1533471697_0:254:2740:1795_1920x0_80_0_0_1cd827806213cb480c99c8248989e176.jpg
ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Решение о начале мирных переговоров с Россией должен принять Владимир Зеленский, западные страны не могут заставить его это сделать, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По словам голландского премьера, если западные лидеры позвонят Зеленскому с просьбой начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, он не согласится. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221213/tribunal-1838211630.html
россия
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/16/1533471697_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_c7d411057e94175b1e2f848d72b0a342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, марк рютте, владимир путин, россия, нидерланды, украина, атлантический совет
В мире, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Владимир Путин, Россия, Нидерланды, Украина, Атлантический совет
01:20 18.01.2023
 
В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры

Премьер Нидерландов Рютте: решение о начале мирных переговоров должен принять Зеленский

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Решение о начале мирных переговоров с Россией должен принять Владимир Зеленский, западные страны не могут заставить его это сделать, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Кто может решить, вступать ли в мирные переговоры или нет? Только один человек может решить это вместе со своим правительством - это президент Украины, а также народ этой страны. Представим себе ситуацию. Я звоню американскому президенту и говорю: "Привет, Джо, это Марк, не будь таким сложным человеком, начни переговоры с канадцами, мексиканцами" (гипотетически). Он бы не принял эту просьбу. Здесь - та же самая ситуация", - сказал Рютте в ходе выступления в американском аналитическом центре "Атлантический совет" в Вашингтоне. Трансляция велась в соцсетях центра.
По словам голландского премьера, если западные лидеры позвонят Зеленскому с просьбой начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, он не согласится.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 01:38Специальная военная операция на Украине
В Нидерландах заявили о готовности разместить в стране трибунал по Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийМарк РюттеВладимир ПутинРоссияНидерландыУкраинаАтлантический совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала