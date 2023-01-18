https://ria.ru/20230118/zelenskiy-1845610553.html

В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры

В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры - РИА Новости, 18.01.2023

В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры

Решение о начале мирных переговоров с Россией должен принять Владимир Зеленский, западные страны не могут заставить его это сделать, считает премьер-министр... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T01:20

2023-01-18T01:20

2023-01-18T01:20

в мире

владимир зеленский

марк рютте

владимир путин

россия

нидерланды

украина

атлантический совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/16/1533471697_0:254:2740:1795_1920x0_80_0_0_1cd827806213cb480c99c8248989e176.jpg

ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Решение о начале мирных переговоров с Россией должен принять Владимир Зеленский, западные страны не могут заставить его это сделать, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По словам голландского премьера, если западные лидеры позвонят Зеленскому с просьбой начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, он не согласится. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221213/tribunal-1838211630.html

россия

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, марк рютте, владимир путин, россия, нидерланды, украина, атлантический совет