В Нидерландах заявили, что только Зеленский может начать мирные переговоры
Премьер Нидерландов Рютте: решение о начале мирных переговоров должен принять Зеленский
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Решение о начале мирных переговоров с Россией должен принять Владимир Зеленский, западные страны не могут заставить его это сделать, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Кто может решить, вступать ли в мирные переговоры или нет? Только один человек может решить это вместе со своим правительством - это президент Украины, а также народ этой страны. Представим себе ситуацию. Я звоню американскому президенту и говорю: "Привет, Джо, это Марк, не будь таким сложным человеком, начни переговоры с канадцами, мексиканцами" (гипотетически). Он бы не принял эту просьбу. Здесь - та же самая ситуация", - сказал Рютте в ходе выступления в американском аналитическом центре "Атлантический совет" в Вашингтоне. Трансляция велась в соцсетях центра.
По словам голландского премьера, если западные лидеры позвонят Зеленскому с просьбой начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, он не согласится.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.