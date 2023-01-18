https://ria.ru/20230118/zelenskaya-1845821541.html

Британцы обрушились на жену Зеленского из-за реакции на крушение вертолета

Британцы обрушились на жену Зеленского из-за реакции на крушение вертолета - РИА Новости, 18.01.2023

Британцы обрушились на жену Зеленского из-за реакции на крушение вертолета

Читатели Daily Mail оценили реакцию жены президента Украины Елены Зеленской на крушение вертолета в Броварах, в результате которого погибли 14 человек, в том... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:23

2023-01-18T19:23

2023-01-18T19:37

политика

украина

киев

денис монастырский

елена зеленская

бровары

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили реакцию жены президента Украины Елены Зеленской на крушение вертолета в Броварах, в результате которого погибли 14 человек, в том числе глава МВД республики Денис Монастырский."Крокодиловы слезы", — считает EmmaBlack77."Реакция у нее как у робота", — поделились мнением пользователи."Бьюсь об заклад, она никогда не плакала из-за отсутствия заботы о детях-инвалидах в детских домах Украины", — написала Britannia172."Кто-нибудь протяните ей стодолларовую купюру, чтобы она вытерла глаза", — сыронизировал Western Wars."Очередная актриса. Люди, вам действительно нужно проснуться. Вами манипулируют", — заключила Alexia1980.Вертолет, принадлежащий украинской Госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли.По информации украинской Госслужбы по ЧС, всего в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, пострадали еще 25.

https://ria.ru/20230117/zelenskaya-1845362835.html

украина

киев

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политика, украина, киев, денис монастырский, елена зеленская, бровары