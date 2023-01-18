https://ria.ru/20230118/zakonoproekt-1845652819.html
Москалькова оценила значение законопроекта об институте пробации осужденных
Москалькова оценила значение законопроекта об институте пробации осужденных - РИА Новости, 18.01.2023
Москалькова оценила значение законопроекта об институте пробации осужденных
Законопроект о введении института пробации (ресоциализации) осужденных имеет историческое значение, эта тема очень важна, и для нее нужно создать... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:52
2023-01-18T10:52
2023-01-18T10:53
общество
татьяна москалькова
россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект о введении института пробации (ресоциализации) осужденных имеет историческое значение, эта тема очень важна, и для нее нужно создать организационный подход, то есть службу пробации, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На прошлой неделе Госдума приняла в I чтении проект о введении института пробации осужденных. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества, второй - в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению, третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. "Он (законопроект - ред.) имеет поистине историческое значение. Это первый в истории нашего государства законопроект, который предлагает комплексную систему оказания помощи людям, которые находятся в местах лишения свободы или отбывают наказания, не связанные с лишением свободы", - сказала она журналистам. Москалькова отметила, что важность темы пробации осуждённых и поблагодарила авторов законопроекта. "Мы увидели, насколько важная эта тема, и очень благодарны нашему депутатскому корпусу и министерству юстиции, которые довели до конца идею десятилетней давности, что нам нужно отстроить систему и создать организационный подход, то есть службу пробации", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20230118/probatsiya-1845651542.html
https://ria.ru/20221116/vukolov-1831603864.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, татьяна москалькова, россия, госдума рф
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Госдума РФ
10:52 18.01.2023 (обновлено: 10:53 18.01.2023)
Москалькова оценила значение законопроекта об институте пробации осужденных
Москалькова: законопроект об институте пробации осужденных имеет историческое значение
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект о введении института пробации (ресоциализации) осужденных имеет историческое значение, эта тема очень важна, и для нее нужно создать организационный подход, то есть службу пробации, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
На прошлой неделе Госдума
приняла в I чтении проект о введении института пробации осужденных. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества, второй - в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению, третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.
"Он (законопроект - ред.) имеет поистине историческое значение. Это первый в истории нашего государства законопроект, который предлагает комплексную систему оказания помощи людям, которые находятся в местах лишения свободы или отбывают наказания, не связанные с лишением свободы", - сказала она журналистам.
Москалькова отметила, что важность темы пробации осуждённых и поблагодарила авторов законопроекта.
"Мы увидели, насколько важная эта тема, и очень благодарны нашему депутатскому корпусу и министерству юстиции, которые довели до конца идею десятилетней давности, что нам нужно отстроить систему и создать организационный подход, то есть службу пробации", - сказала Москалькова.