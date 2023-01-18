https://ria.ru/20230118/zakonoproekt-1845652819.html

Москалькова оценила значение законопроекта об институте пробации осужденных

Москалькова оценила значение законопроекта об институте пробации осужденных - РИА Новости, 18.01.2023

Москалькова оценила значение законопроекта об институте пробации осужденных

Законопроект о введении института пробации (ресоциализации) осужденных имеет историческое значение, эта тема очень важна, и для нее нужно создать... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:52

2023-01-18T10:52

2023-01-18T10:53

общество

татьяна москалькова

россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект о введении института пробации (ресоциализации) осужденных имеет историческое значение, эта тема очень важна, и для нее нужно создать организационный подход, то есть службу пробации, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На прошлой неделе Госдума приняла в I чтении проект о введении института пробации осужденных. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества, второй - в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению, третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. "Он (законопроект - ред.) имеет поистине историческое значение. Это первый в истории нашего государства законопроект, который предлагает комплексную систему оказания помощи людям, которые находятся в местах лишения свободы или отбывают наказания, не связанные с лишением свободы", - сказала она журналистам. Москалькова отметила, что важность темы пробации осуждённых и поблагодарила авторов законопроекта. "Мы увидели, насколько важная эта тема, и очень благодарны нашему депутатскому корпусу и министерству юстиции, которые довели до конца идею десятилетней давности, что нам нужно отстроить систему и создать организационный подход, то есть службу пробации", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20230118/probatsiya-1845651542.html

https://ria.ru/20221116/vukolov-1831603864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна москалькова, россия, госдума рф