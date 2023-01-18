https://ria.ru/20230118/zakharova-1845852471.html

Захарова прокомментировала заявление Шольца о поражении России

Захарова прокомментировала заявление Шольца о поражении России - РИА Новости, 19.01.2023

Захарова прокомментировала заявление Шольца о поражении России

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о России. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-18T23:18

2023-01-18T23:18

2023-01-19T01:13

мария захарова

россия

германия

олаф шольц

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

москва

в мире

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о России.Ранее глава немецкого правительства, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Москва должна потерпеть неудачу для завершения военных действий на Украине. Он также отметил, что Берлин продолжит поддерживать Киев "до тех пор, пока это необходимо".В свою очередь, Захарова привела в Telegram-канале слова канцлера о поражении России.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты, Германия и их союзники снабдили ВСУ боевой техникой на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

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россия

германия

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