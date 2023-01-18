Рейтинг@Mail.ru
Американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/zabluzhdenie-1845615653.html
Американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина
Американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина - РИА Новости, 18.01.2023
Американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина
Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал о "прискорбном" заблуждении Украины. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T04:21
2023-01-18T06:24
в мире
украина
сша
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал о "прискорбном" заблуждении Украины.Запад, по мнению Риттера, поддерживает победу Украины исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. Причина в том, что "Украина по определению не может одолеть Россию", однако Запад "продолжает морочить Киеву голову", отметил он.Запад, уверен эксперт жертвует Украиной с одной-единственной целью: навредить России. Евросоюз тоже только на словах поддерживает вступление Украины, но по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Даже если страну когда-то удастся восстановить, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада, добавил отставной офицер."Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо", - резюмировал Риттер.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230113/prognoz-1844520891.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, нато
В мире, Украина, США, Россия, НАТО
04:21 18.01.2023 (обновлено: 06:24 18.01.2023)
 
Американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина

Отставной разведчик Риттер: Украина заблуждается по поводу отношения к ней США и НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал о "прискорбном" заблуждении Украины.
"Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат", - заявил эксперт.
Запад, по мнению Риттера, поддерживает победу Украины исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. Причина в том, что "Украина по определению не может одолеть Россию", однако Запад "продолжает морочить Киеву голову", отметил он.
Запад, уверен эксперт жертвует Украиной с одной-единственной целью: навредить России. Евросоюз тоже только на словах поддерживает вступление Украины, но по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Даже если страну когда-то удастся восстановить, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада, добавил отставной офицер.
"Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо", - резюмировал Риттер.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 02:06
В США предрекли Украине мрачный год
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", отметил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала