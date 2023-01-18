https://ria.ru/20230118/zabluzhdenie-1845615653.html
Американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина
Американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина - РИА Новости, 18.01.2023
Американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина
Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал о "прискорбном" заблуждении Украины. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T04:21
2023-01-18T04:21
2023-01-18T06:24
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал о "прискорбном" заблуждении Украины.Запад, по мнению Риттера, поддерживает победу Украины исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. Причина в том, что "Украина по определению не может одолеть Россию", однако Запад "продолжает морочить Киеву голову", отметил он.Запад, уверен эксперт жертвует Украиной с одной-единственной целью: навредить России. Евросоюз тоже только на словах поддерживает вступление Украины, но по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Даже если страну когда-то удастся восстановить, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада, добавил отставной офицер."Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо", - резюмировал Риттер.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, сша, россия, нато
В мире, Украина, США, Россия, НАТО
04:21 18.01.2023 (обновлено: 06:24 18.01.2023)
Американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина
Отставной разведчик Риттер: Украина заблуждается по поводу отношения к ней США и НАТО
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал
о "прискорбном" заблуждении Украины.
"Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат", - заявил эксперт.
Запад, по мнению Риттера, поддерживает победу Украины исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. Причина в том, что "Украина по определению не может одолеть Россию", однако Запад "продолжает морочить Киеву голову", отметил он.
Запад, уверен эксперт жертвует Украиной с одной-единственной целью: навредить России
. Евросоюз тоже только на словах поддерживает вступление Украины, но по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Даже если страну когда-то удастся восстановить, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада, добавил отставной офицер.
"Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо", - резюмировал Риттер.
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", отметил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ
. В Москве
неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС
России в соседней республике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>