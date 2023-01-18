https://ria.ru/20230118/yaponiya-1845622405.html

СМИ: в Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона

СМИ: в Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона - РИА Новости, 18.01.2023

СМИ: в Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона

Девочка 13 лет в японской префектуре Сидзуока убила мать из-за смартфона, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T07:27

2023-01-18T07:27

2023-01-18T07:40

в мире

сидзуока (префектура)

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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Девочка 13 лет в японской префектуре Сидзуока убила мать из-за смартфона, сообщил телеканал NHK. Убийство произошло ночью в понедельник. Полиция, прибывшая на вызов членов семьи, обнаружила на втором этаже в спальне истекающую кровью мать, которая вскоре скончалась. По свидетельствам очевидцев, указавших на девочку, полицейские допросили ребенка, и она призналась, что убила мать. В связи с тем, что ребенок не достиг 14-летия, когда возможно уголовное преследование, ее поместили в учреждение по работе с детьми из проблемных семей или нуждающимися в помощи. В среду на допросе она призналась, что у нее были проблемы с матерью из-за смартфона. Полиция считает, что у нее был конфликт с матерью на почве использования смартфона и она специально подкараулила мать, когда та уснет. Женщине были нанесены множественные ножевые ранения, из дома изъят окровавленный нож. Полиция продолжает расследование.

https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845256248.html

https://ria.ru/20230112/warhols-1844086979.html

сидзуока (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сидзуока (префектура)