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СМИ: в Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона - РИА Новости, 18.01.2023
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СМИ: в Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона
СМИ: в Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ: в Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона
Девочка 13 лет в японской префектуре Сидзуока убила мать из-за смартфона, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T07:27
2023-01-18T07:40
в мире
сидзуока (префектура)
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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Девочка 13 лет в японской префектуре Сидзуока убила мать из-за смартфона, сообщил телеканал NHK. Убийство произошло ночью в понедельник. Полиция, прибывшая на вызов членов семьи, обнаружила на втором этаже в спальне истекающую кровью мать, которая вскоре скончалась. По свидетельствам очевидцев, указавших на девочку, полицейские допросили ребенка, и она призналась, что убила мать. В связи с тем, что ребенок не достиг 14-летия, когда возможно уголовное преследование, ее поместили в учреждение по работе с детьми из проблемных семей или нуждающимися в помощи. В среду на допросе она призналась, что у нее были проблемы с матерью из-за смартфона. Полиция считает, что у нее был конфликт с матерью на почве использования смартфона и она специально подкараулила мать, когда та уснет. Женщине были нанесены множественные ножевые ранения, из дома изъят окровавленный нож. Полиция продолжает расследование.
https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845256248.html
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сидзуока (префектура)
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в мире, сидзуока (префектура)
В мире, Сидзуока (префектура)
07:27 18.01.2023 (обновлено: 07:40 18.01.2023)
 
СМИ: в Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона

NHK: в Японии в префектуре Сидзуока 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона

© Фото : Unsplash / freestocksСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Unsplash / freestocks
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Девочка 13 лет в японской префектуре Сидзуока убила мать из-за смартфона, сообщил телеканал NHK.
Убийство произошло ночью в понедельник. Полиция, прибывшая на вызов членов семьи, обнаружила на втором этаже в спальне истекающую кровью мать, которая вскоре скончалась. По свидетельствам очевидцев, указавших на девочку, полицейские допросили ребенка, и она призналась, что убила мать.
Наручники - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 17:10
Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына
В связи с тем, что ребенок не достиг 14-летия, когда возможно уголовное преследование, ее поместили в учреждение по работе с детьми из проблемных семей или нуждающимися в помощи.
В среду на допросе она призналась, что у нее были проблемы с матерью из-за смартфона. Полиция считает, что у нее был конфликт с матерью на почве использования смартфона и она специально подкараулила мать, когда та уснет. Женщине были нанесены множественные ножевые ранения, из дома изъят окровавленный нож.
Полиция продолжает расследование.
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В миреСидзуока (префектура)
 
 
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