https://ria.ru/20230118/yakutiya-1845721939.html

Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели

Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели - РИА Новости, 18.01.2023

Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели

Руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов назвал бредом сообщения о том, что во время окунания в купель... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:12

2023-01-18T14:12

2023-01-18T14:12

общество

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 янв – РИА Новости. Руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов назвал бредом сообщения о том, что во время окунания в купель главы республики из палатки выгнали всех женщин. Глава Якутии Айсен Николаев по традиции первым среди жителей окунулся в крещенскую купель на реке Лена, температура воздуха была -53 градуса. Из-за морозов купели в Якутии делают прямо внутри палаток. В СМИ появилась информация, что на время окунания Николаев выгнал всех женщин. "Бред! В палатке было не протиснуться, и я просил корреспондентов подождать в раздевалке до пресс-подхода. Только операторов оставил. Потом всех пропустил. Ради эксклюзива все полезли с телефонами. Зачем устраивать столпотворение?" - прокомментировал РИА Новости руководитель департамента.

https://ria.ru/20230118/kupaniya-1845634255.html

республика саха (якутия)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, айсен николаев, республика саха (якутия)