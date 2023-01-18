Рейтинг@Mail.ru
Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/yakutiya-1845721939.html
Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели
Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели - РИА Новости, 18.01.2023
Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели
Руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов назвал бредом сообщения о том, что во время окунания в купель... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:12
2023-01-18T14:12
общество
айсен николаев
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838635446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12a54d5246ea35ef62cf772a0c90d5c8.jpg
ЯКУТСК, 18 янв – РИА Новости. Руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов назвал бредом сообщения о том, что во время окунания в купель главы республики из палатки выгнали всех женщин. Глава Якутии Айсен Николаев по традиции первым среди жителей окунулся в крещенскую купель на реке Лена, температура воздуха была -53 градуса. Из-за морозов купели в Якутии делают прямо внутри палаток. В СМИ появилась информация, что на время окунания Николаев выгнал всех женщин. "Бред! В палатке было не протиснуться, и я просил корреспондентов подождать в раздевалке до пресс-подхода. Только операторов оставил. Потом всех пропустил. Ради эксклюзива все полезли с телефонами. Зачем устраивать столпотворение?" - прокомментировал РИА Новости руководитель департамента.
https://ria.ru/20230118/kupaniya-1845634255.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838635446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82a71ad4a2d0270ba23b0336eb4ce10e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, айсен николаев, республика саха (якутия)
Общество, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
14:12 18.01.2023
 
Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели

Власти назвали сообщения, что глава Якутии при окунании в купель выгнал женщин, бредом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 янв – РИА Новости. Руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов назвал бредом сообщения о том, что во время окунания в купель главы республики из палатки выгнали всех женщин.
Глава Якутии Айсен Николаев по традиции первым среди жителей окунулся в крещенскую купель на реке Лена, температура воздуха была -53 градуса. Из-за морозов купели в Якутии делают прямо внутри палаток. В СМИ появилась информация, что на время окунания Николаев выгнал всех женщин.
"Бред! В палатке было не протиснуться, и я просил корреспондентов подождать в раздевалке до пресс-подхода. Только операторов оставил. Потом всех пропустил. Ради эксклюзива все полезли с телефонами. Зачем устраивать столпотворение?" - прокомментировал РИА Новости руководитель департамента.
Крещенская купель - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 09:16Религия
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 53 градуса
 
ОбществоАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала