https://ria.ru/20230118/yakutiya-1845721939.html
Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели
Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели - РИА Новости, 18.01.2023
Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели
Руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов назвал бредом сообщения о том, что во время окунания в купель... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:12
2023-01-18T14:12
2023-01-18T14:12
общество
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 янв – РИА Новости. Руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов назвал бредом сообщения о том, что во время окунания в купель главы республики из палатки выгнали всех женщин. Глава Якутии Айсен Николаев по традиции первым среди жителей окунулся в крещенскую купель на реке Лена, температура воздуха была -53 градуса. Из-за морозов купели в Якутии делают прямо внутри палаток. В СМИ появилась информация, что на время окунания Николаев выгнал всех женщин. "Бред! В палатке было не протиснуться, и я просил корреспондентов подождать в раздевалке до пресс-подхода. Только операторов оставил. Потом всех пропустил. Ради эксклюзива все полезли с телефонами. Зачем устраивать столпотворение?" - прокомментировал РИА Новости руководитель департамента.
https://ria.ru/20230118/kupaniya-1845634255.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, айсен николаев, республика саха (якутия)
Общество, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Власти опровергли сообщения, что глава Якутии выгнал женщин из купели
Власти назвали сообщения, что глава Якутии при окунании в купель выгнал женщин, бредом