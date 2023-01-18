https://ria.ru/20230118/vooruzheniya-1845738173.html
Евросоюз поставил Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро, сообщили в ЕК
Евросоюз поставил Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро, сообщили в ЕК - РИА Новости, 18.01.2023
Евросоюз поставил Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро, сообщили в ЕК
Страны ЕС поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования и поставок на двусторонней основе, заявила представитель... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:58
2023-01-18T14:58
2023-01-18T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
еврокомиссия
жозеп боррель
сергей лавров
россия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Страны ЕС поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования и поставок на двусторонней основе, заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали."На настоящий момент с учетом Европейского фонда мира и усилий государств-членов Евросоюза на двусторонней основе ЕС в целом смог поставить вооружений Украине на 11,5 миллиарда", - сказала Массрали на брифинге в Брюсселе.Она напомнила, что из Европейского фонда мира было выделено 3,1 миллиарда евро для компенсации странам части военных поставок Украине. По словам европейского представителя, выделение средств из этого фонда должно было стимулировать государства Евросоюза передавать Украине вооружения.Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Как сообщал в ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, из этого фонда уже была потрачена сумма в 3,1 миллиарда евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230118/germaniya-1845538411.html
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в мире, украина, еврокомиссия, жозеп боррель, сергей лавров, россия, брюссель, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Еврокомиссия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Россия, Брюссель, НАТО, Евросоюз
14:58 18.01.2023 (обновлено: 15:32 18.01.2023)
Евросоюз поставил Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро, сообщили в ЕК
Представитель ЕК сообщила, что страны ЕС поставили Киеву вооружений на 11,5 миллиарда евро