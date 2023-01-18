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Пушилин назвал условие для полного обеспечения водоснабжения ДНР - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/vodosnabzhenie-1845743619.html
Пушилин назвал условие для полного обеспечения водоснабжения ДНР
Пушилин назвал условие для полного обеспечения водоснабжения ДНР - РИА Новости, 18.01.2023
Пушилин назвал условие для полного обеспечения водоснабжения ДНР
Полностью обеспечить водоснабжение ДНР можно будет только после освобождения Славянска и части Харьковской области, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:12
2023-01-18T15:13
специальная военная операция на украине
денис пушилин
марат хуснуллин
славянск
донецкая народная республика
донецк
харьковская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полностью обеспечить водоснабжение ДНР можно будет только после освобождения Славянска и части Харьковской области, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Славянск расположен в 100 километрах к северу от Донецка и в 160 километрах к юго-востоку от Харькова. В конце декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что водовод из реки Дон, строительство которого планируется завершить к марту, гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка.
https://ria.ru/20221208/donbass-1837260565.html
славянск
донецкая народная республика
донецк
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денис пушилин, марат хуснуллин, славянск, донецкая народная республика, донецк, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, Славянск, Донецкая Народная Республика, Донецк, Харьковская область
15:12 18.01.2023 (обновлено: 15:13 18.01.2023)
 
Пушилин назвал условие для полного обеспечения водоснабжения ДНР

Пушилин: освобождение Славянска и части Харьковской области позволит обеспечить ДНР водой

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полностью обеспечить водоснабжение ДНР можно будет только после освобождения Славянска и части Харьковской области, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"В полной мере обеспечить территорию ДНР водой в том объеме, в котором требуется, можно будет после освобождения и Славянска, и части Харьковской области", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Славянск расположен в 100 километрах к северу от Донецка и в 160 километрах к юго-востоку от Харькова.
В конце декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что водовод из реки Дон, строительство которого планируется завершить к марту, гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинМарат ХуснуллинСлавянскДонецкая Народная РеспубликаДонецкХарьковская область
 
 
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