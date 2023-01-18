https://ria.ru/20230118/vodosnabzhenie-1845743619.html

Пушилин назвал условие для полного обеспечения водоснабжения ДНР

Пушилин назвал условие для полного обеспечения водоснабжения ДНР - РИА Новости, 18.01.2023

Пушилин назвал условие для полного обеспечения водоснабжения ДНР

Полностью обеспечить водоснабжение ДНР можно будет только после освобождения Славянска и части Харьковской области, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:12

2023-01-18T15:12

2023-01-18T15:13

специальная военная операция на украине

денис пушилин

марат хуснуллин

славянск

донецкая народная республика

донецк

харьковская область

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полностью обеспечить водоснабжение ДНР можно будет только после освобождения Славянска и части Харьковской области, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Славянск расположен в 100 километрах к северу от Донецка и в 160 километрах к юго-востоку от Харькова. В конце декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что водовод из реки Дон, строительство которого планируется завершить к марту, гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка.

https://ria.ru/20221208/donbass-1837260565.html

славянск

донецкая народная республика

донецк

харьковская область

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денис пушилин, марат хуснуллин, славянск, донецкая народная республика, донецк, харьковская область