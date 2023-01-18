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Специалисты обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению - РИА Новости, 24.01.2023
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Специалисты обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению
Специалисты обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению - РИА Новости, 24.01.2023
Специалисты обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению
Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-18T19:36
2023-01-24T16:00
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москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "К Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 32 столичных храма. Для приходов, не имеющих подключения к центральному водоснабжению, АО "Мосводоканал" подготовило необходимое оборудование и технику: в 14 церквях и храмовых комплексах организовано временное водоснабжение, среди них приходы храмов Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в Конькове", - говорится в сообщении. Отмечается, что объектам, где нет технической возможности прокладки временных трубопроводов, воду доставляют в автоцистернах. Например, храмам Святой Равноапостольной Нины в Черемушках и Святого великомученика Георгия в городском округе Московский ТиНАО. Приходы обеспечивают питьевой водой по предварительной заявке.
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москва, городское хозяйство москвы, крещение господне, праздник крещения господня у православных христиан, праздник крещения господня, празднование крещения господня
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Крещение Господне, Праздник Крещения Господня у православных христиан, Праздник Крещения Господня, Празднование Крещения Господня
19:36 18.01.2023 (обновлено: 16:00 24.01.2023)
 

Специалисты обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению
Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"К Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 32 столичных храма. Для приходов, не имеющих подключения к центральному водоснабжению, АО "Мосводоканал" подготовило необходимое оборудование и технику: в 14 церквях и храмовых комплексах организовано временное водоснабжение, среди них приходы храмов Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в Конькове", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объектам, где нет технической возможности прокладки временных трубопроводов, воду доставляют в автоцистернах. Например, храмам Святой Равноапостольной Нины в Черемушках и Святого великомученика Георгия в городском округе Московский ТиНАО. Приходы обеспечивают питьевой водой по предварительной заявке.
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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