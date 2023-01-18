https://ria.ru/20230118/voda-1847116050.html
Специалисты обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению
Специалисты обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению - РИА Новости, 24.01.2023
Специалисты обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению
Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-18T19:36
2023-01-18T19:36
2023-01-24T16:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "К Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 32 столичных храма. Для приходов, не имеющих подключения к центральному водоснабжению, АО "Мосводоканал" подготовило необходимое оборудование и технику: в 14 церквях и храмовых комплексах организовано временное водоснабжение, среди них приходы храмов Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в Конькове", - говорится в сообщении. Отмечается, что объектам, где нет технической возможности прокладки временных трубопроводов, воду доставляют в автоцистернах. Например, храмам Святой Равноапостольной Нины в Черемушках и Святого великомученика Георгия в городском округе Московский ТиНАО. Приходы обеспечивают питьевой водой по предварительной заявке.
https://ria.ru/20230118/moskva-1845739116.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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