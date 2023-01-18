https://ria.ru/20230118/voda-1845707307.html

Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 18.01.2023

Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды в Преображенской (нижней) церкви кафедрального храма Христа Спасителя, передает... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:25

2023-01-18T13:25

2023-01-18T13:25

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

праздник крещения господня

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды в Преображенской (нижней) церкви кафедрального храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. В Церкви также существует традиция в этот день освящать водоемы. Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь". Кроме того, в этот день есть народная (не религиозная, не церковная) традиция крещенских "купаний", которые, как отмечают священники, имеют смысл, если человек также посещает богослужение, исповедуется и причащается.

https://ria.ru/20230111/kreschenie-1844235259.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, праздник крещения господня