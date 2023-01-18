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Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 18.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230118/voda-1845707307.html
Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 18.01.2023
Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды в Преображенской (нижней) церкви кафедрального храма Христа Спасителя, передает... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:25
2023-01-18T13:25
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
праздник крещения господня
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды в Преображенской (нижней) церкви кафедрального храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. В Церкви также существует традиция в этот день освящать водоемы. Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь". Кроме того, в этот день есть народная (не религиозная, не церковная) традиция крещенских "купаний", которые, как отмечают священники, имеют смысл, если человек также посещает богослужение, исповедуется и причащается.
https://ria.ru/20230111/kreschenie-1844235259.html
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, праздник крещения господня
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Праздник Крещения Господня
13:25 18.01.2023
 
Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя накануне Крещения Господне

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды в Преображенской (нижней) церкви кафедрального храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник.
Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях.
В Церкви также существует традиция в этот день освящать водоемы. Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь".
Кроме того, в этот день есть народная (не религиозная, не церковная) традиция крещенских "купаний", которые, как отмечают священники, имеют смысл, если человек также посещает богослужение, исповедуется и причащается.
Крещение Господне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 19:08Религия
Крещение Господне в 2023 году: дата, как принято отмечать праздник
 
РелигияРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьПраздник Крещения Господня
 
 
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