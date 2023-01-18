https://ria.ru/20230118/voda-1845625745.html

Священник объяснил, когда можно поливать цветы святой водой

Священник объяснил, когда можно поливать цветы святой водой - РИА Новости, 18.01.2023

Священник объяснил, когда можно поливать цветы святой водой

Если святая вода испортилась, ее нужно вылить в "непопираемое место", которым для городского жителя может быть горшок с цветами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:14

2023-01-18T08:14

2023-01-18T15:14

религия

религия

крещение господне

русская православная церковь

праздник крещения господня

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Если святая вода испортилась, ее нужно вылить в "непопираемое место", которым для городского жителя может быть горшок с цветами, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. "В день праздника – 18 и 19 января – святой водой можно окроплять все, что угодно, например, есть традиция окропления домов и мест труда. Потом она хранится в достойном месте дома и употребляется уже внутрь или для самопомазания", — сказал он. Козлов подчеркнул, что святую воду "не должно употреблять с простыми бытовыми целями", например, мыть посуду или поливать растения. "Но если в силу каких-то обстоятельств — небрежного хранения или грязной тары, в которой она хранилась, вода, очевидно, испортилась, то устав Церкви говорит, что ее нужно вылить в "непопираемое место", то есть в такое, по которому люди не ходят, где животные не гадят. И в таком случае для городского жителя полить святой водой домашний цветок может оказаться как раз выходом, потому что выливать в канализацию нельзя", — посоветовал священник. Он добавил, что в качестве альтернативы святую воду можно вывезти за город или вылить в речку. Но, говоря о Москве-реке, он отметил, что, "может быть, лучше и в горшок с цветами". Согласно Евангелию, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", — говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", — пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника — Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: Отец, Сын, Святой дух.В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях.

https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845573491.html

https://ria.ru/20230118/sochelnik-1845191732.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, крещение господне, русская православная церковь, праздник крещения господня