Рейтинг@Mail.ru
Посредник во взятках экс-мэру Владивостока не смог обжаловать приговор - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845617703.html
Посредник во взятках экс-мэру Владивостока не смог обжаловать приговор
Посредник во взятках экс-мэру Владивостока не смог обжаловать приговор - РИА Новости, 18.01.2023
Посредник во взятках экс-мэру Владивостока не смог обжаловать приговор
Приморский краевой суд отклонил жалобу на приговор местному предпринимателю Сергею Сиротину, осужденному за передачу взяток в сумме свыше 31 миллиона рублей... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T05:14
2023-01-18T05:14
происшествия
жкх
олег гуменюк (политик)
владивосток
приморский краевой суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Приморский краевой суд отклонил жалобу на приговор местному предпринимателю Сергею Сиротину, осужденному за передачу взяток в сумме свыше 31 миллиона рублей бывшему главе города Олегу Гуменюку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева. Сиротин в ноябре 2022 года был приговорен к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки - 62,5 миллиона рублей. Осужденный обвинялся в посредничестве во взятке в 31,3 миллиона рублей, передаваемой им на протяжении с конца 2018 года по февраль 2021 года Гуменюку за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь". Сиротин заключал досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщали в районном суде. "Судебная коллегия судей по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда оставила без изменения приговор Ленинского районного суда города Владивостока от 14 ноября 2022 года в отношении Сиротина С.А. Мера наказания - 4 года в исправительной колонии строгого режима, штраф более 62 миллионов рублей", - сказала Оленева. В среду Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких стройфирм - взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветал Сиротин.
https://ria.ru/20221129/vzyatki-1834913635.html
https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c361c783a321c9490206e9af41367dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, олег гуменюк (политик), владивосток, приморский краевой суд
Происшествия, ЖКХ, Олег Гуменюк (политик), Владивосток, Приморский краевой суд
05:14 18.01.2023
 
Посредник во взятках экс-мэру Владивостока не смог обжаловать приговор

Посредник во взятках экс-мэру Владивостока Сиротин не смог обжаловать приговор

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Приморский краевой суд отклонил жалобу на приговор местному предпринимателю Сергею Сиротину, осужденному за передачу взяток в сумме свыше 31 миллиона рублей бывшему главе города Олегу Гуменюку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Сиротин в ноябре 2022 года был приговорен к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки - 62,5 миллиона рублей. Осужденный обвинялся в посредничестве во взятке в 31,3 миллиона рублей, передаваемой им на протяжении с конца 2018 года по февраль 2021 года Гуменюку за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь". Сиротин заключал досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщали в районном суде.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 04:32
Посредника во взятках экс-мэру Владивостока приговорили к четырем годам
"Судебная коллегия судей по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда оставила без изменения приговор Ленинского районного суда города Владивостока от 14 ноября 2022 года в отношении Сиротина С.А. Мера наказания - 4 года в исправительной колонии строгого режима, штраф более 62 миллионов рублей", - сказала Оленева.
В среду Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких стройфирм - взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветал Сиротин.
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
04:15
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток
 
ПроисшествияЖКХОлег Гуменюк (политик)ВладивостокПриморский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала