https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845617703.html

Посредник во взятках экс-мэру Владивостока не смог обжаловать приговор

Посредник во взятках экс-мэру Владивостока не смог обжаловать приговор - РИА Новости, 18.01.2023

Посредник во взятках экс-мэру Владивостока не смог обжаловать приговор

Приморский краевой суд отклонил жалобу на приговор местному предпринимателю Сергею Сиротину, осужденному за передачу взяток в сумме свыше 31 миллиона рублей... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T05:14

2023-01-18T05:14

2023-01-18T05:14

происшествия

жкх

олег гуменюк (политик)

владивосток

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Приморский краевой суд отклонил жалобу на приговор местному предпринимателю Сергею Сиротину, осужденному за передачу взяток в сумме свыше 31 миллиона рублей бывшему главе города Олегу Гуменюку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева. Сиротин в ноябре 2022 года был приговорен к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки - 62,5 миллиона рублей. Осужденный обвинялся в посредничестве во взятке в 31,3 миллиона рублей, передаваемой им на протяжении с конца 2018 года по февраль 2021 года Гуменюку за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь". Сиротин заключал досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщали в районном суде. "Судебная коллегия судей по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда оставила без изменения приговор Ленинского районного суда города Владивостока от 14 ноября 2022 года в отношении Сиротина С.А. Мера наказания - 4 года в исправительной колонии строгого режима, штраф более 62 миллионов рублей", - сказала Оленева. В среду Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких стройфирм - взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветал Сиротин.

https://ria.ru/20221129/vzyatki-1834913635.html

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происшествия, жкх, олег гуменюк (политик), владивосток, приморский краевой суд