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Осужденный экс-мэр Владивостока заявил, что обжалует приговор - РИА Новости, 18.01.2023
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Осужденный экс-мэр Владивостока заявил, что обжалует приговор
Осужденный экс-мэр Владивостока заявил, что обжалует приговор - РИА Новости, 18.01.2023
Осужденный экс-мэр Владивостока заявил, что обжалует приговор
Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк, которому в среду Ленинский районный суд города назначил 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток, заявил, что... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T04:33
2023-01-18T04:52
олег гуменюк (политик)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк, которому в среду Ленинский районный суд города назначил 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток, заявил, что обжалует приговор. Суд в среду назначил Гуменюку 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 150 миллионов рублей. Прокурор просил назначить экс-мэру 17 лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей, защита - полностью оправдать. "Конечно (буду обжаловать). Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи. Будем обжаловать, бороться, где возможно", - сказал Гуменюк журналистам после заседания. По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких стройфирм - взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали.
https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html
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олег гуменюк (политик), владивосток, происшествия
Олег Гуменюк (политик), Владивосток, Происшествия
04:33 18.01.2023 (обновлено: 04:52 18.01.2023)
 
Осужденный экс-мэр Владивостока заявил, что обжалует приговор

Осужденный за получение взяток экс-глава Владивостока заявил, что обжалует приговор

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации ВладивостокаБывший мэр Владивостока Олег Гуменюк
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Владивостока
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк, которому в среду Ленинский районный суд города назначил 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток, заявил, что обжалует приговор.
Суд в среду назначил Гуменюку 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 150 миллионов рублей. Прокурор просил назначить экс-мэру 17 лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей, защита - полностью оправдать.
"Конечно (буду обжаловать). Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи. Будем обжаловать, бороться, где возможно", - сказал Гуменюк журналистам после заседания.
По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких стройфирм - взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали.
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
04:15
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток
 
Олег Гуменюк (политик)ВладивостокПроисшествия
 
 
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