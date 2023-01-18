https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845616034.html

Осужденный экс-мэр Владивостока заявил, что обжалует приговор

Осужденный экс-мэр Владивостока заявил, что обжалует приговор - РИА Новости, 18.01.2023

Осужденный экс-мэр Владивостока заявил, что обжалует приговор

Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк, которому в среду Ленинский районный суд города назначил 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток, заявил, что... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T04:33

2023-01-18T04:33

2023-01-18T04:52

олег гуменюк (политик)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк, которому в среду Ленинский районный суд города назначил 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток, заявил, что обжалует приговор. Суд в среду назначил Гуменюку 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 150 миллионов рублей. Прокурор просил назначить экс-мэру 17 лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей, защита - полностью оправдать. "Конечно (буду обжаловать). Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи. Будем обжаловать, бороться, где возможно", - сказал Гуменюк журналистам после заседания. По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких стройфирм - взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали.

https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html

владивосток

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олег гуменюк (политик), владивосток, происшествия