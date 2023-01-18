https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток - РИА Новости, 18.01.2023
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток
Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего главу города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток общей суммой свыше 38... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T04:15
2023-01-18T04:15
2023-01-18T07:35
владивосток
происшествия
олег гуменюк (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего главу города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток общей суммой свыше 38 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Экс-мэра также лишили на 12 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях.По версии следствия, до того, как стать мэром, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких строительных фирм взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СК, будучи уже на посту градоначальника, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. После вынесения приговора он пообещал его обжаловать.Гуменюк занимал должность с апреля 2019 по май 2021 года.
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владивосток, происшествия, олег гуменюк (политик), следственный комитет россии (ск рф)
Владивосток, Происшествия, Олег Гуменюк (политик), Следственный комитет России (СК РФ)
04:15 18.01.2023 (обновлено: 07:35 18.01.2023)
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток
Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 года колонии за взятки в 38 миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего главу города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток общей суммой свыше 38 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений окончательно назначить Гуменюку наказание 16 лет 6 месяцев со штрафом 150 миллионов рублей", - озвучила приговор судья Наталья Верхотурова.
Экс-мэра также лишили на 12 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях.
По версии следствия, до того, как стать мэром, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких строительных фирм взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СК
, будучи уже на посту градоначальника, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.
Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. После вынесения приговора он пообещал его обжаловать.
Гуменюк занимал должность с апреля 2019 по май 2021 года.