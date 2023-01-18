Рейтинг@Mail.ru
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток - РИА Новости, 18.01.2023
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток
Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего главу города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток общей суммой свыше 38... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T04:15
2023-01-18T07:35
владивосток
происшествия
олег гуменюк (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/01/1555440111_0:0:1632:918_1920x0_80_0_0_ae791b79928d13dbb564696530e98287.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего главу города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток общей суммой свыше 38 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Экс-мэра также лишили на 12 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях.По версии следствия, до того, как стать мэром, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких строительных фирм взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СК, будучи уже на посту градоначальника, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. После вынесения приговора он пообещал его обжаловать.Гуменюк занимал должность с апреля 2019 по май 2021 года.
https://ria.ru/20221129/vzyatki-1834913635.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/01/1555440111_217:0:1602:1039_1920x0_80_0_0_40088b6e24d2969b67f4fc551ca31b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, происшествия, олег гуменюк (политик), следственный комитет россии (ск рф)
Владивосток, Происшествия, Олег Гуменюк (политик), Следственный комитет России (СК РФ)
04:15 18.01.2023 (обновлено: 07:35 18.01.2023)
 
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток

Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 года колонии за взятки в 38 миллионов рублей

© РИА Новости / Татьяна МеельБывший мэр Владивостока Олег Гуменюк
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего главу города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток общей суммой свыше 38 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"По совокупности преступлений окончательно назначить Гуменюку наказание 16 лет 6 месяцев со штрафом 150 миллионов рублей", - озвучила приговор судья Наталья Верхотурова.

Экс-мэра также лишили на 12 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях.
По версии следствия, до того, как стать мэром, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого - директора нескольких строительных фирм взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, по данным СК, будучи уже на посту градоначальника, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.
Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. После вынесения приговора он пообещал его обжаловать.
Гуменюк занимал должность с апреля 2019 по май 2021 года.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 04:32
Посредника во взятках экс-мэру Владивостока приговорили к четырем годам
 
ВладивостокПроисшествияОлег Гуменюк (политик)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала