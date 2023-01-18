Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция готовит инфраструктуру для международного "газового хаба" - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/turtsiya-1845623016.html
СМИ: Турция готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"
СМИ: Турция готовит инфраструктуру для международного "газового хаба" - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ: Турция готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"
Турция ускоренно осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный "газовый хаб", сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T07:34
2023-01-18T07:35
александр новак
турция
россия
средиземное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138032/99/1380329975_0:214:3764:2331_1920x0_80_0_0_6334b454dd8cee5b65a14ce98d46d114.jpg
АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Турция ускоренно осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный "газовый хаб", сообщило агентство Anadolu. Сообщается, что ПРГУ проследовала через Суэцкий канал и на данный момент находится в водах Египта. "Судно, рассчитанное для хранения 180 тысяч кубометров СПГ, обладает мощностью подачи 28 миллионов кубометров газа в сутки. Ширина ПРГУ составляет 48 метров, длина - 294 метров, высота - 63 метра", - уточнило агентство. Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания такого хаба, через который, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20230105/gaz-1843127831.html
турция
россия
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138032/99/1380329975_187:0:3579:2544_1920x0_80_0_0_a2513f3e8eef94e73542021d07f8bfad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр новак, турция, россия, средиземное море
Александр Новак, Турция, Россия, Средиземное море
07:34 18.01.2023 (обновлено: 07:35 18.01.2023)
 
СМИ: Турция готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"

"Anadolu": Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа, Турция
Рабочий на станции по добыче природного газа, Турция - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Турция ускоренно осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный "газовый хаб", сообщило агентство Anadolu.
"Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб. Третья по счету плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Плавучая установка будет задействована на терминале СПГ (сжиженного природного газа - ред.) компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции", - передаёт агентство.
Сообщается, что ПРГУ проследовала через Суэцкий канал и на данный момент находится в водах Египта.
"Судно, рассчитанное для хранения 180 тысяч кубометров СПГ, обладает мощностью подачи 28 миллионов кубометров газа в сутки. Ширина ПРГУ составляет 48 метров, длина - 294 метров, высота - 63 метра", - уточнило агентство.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания такого хаба, через который, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 11:28
В Турции не исключили поставок газа через Болгарию в третьи страны
 
Александр НовакТурцияРоссияСредиземное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала