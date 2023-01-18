07:34 18.01.2023 (обновлено: 07:35 18.01.2023)
СМИ: Турция готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"
"Anadolu": Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"
© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа, Турция
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Турция ускоренно осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный "газовый хаб", сообщило агентство Anadolu.
"Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб. Третья по счету плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Плавучая установка будет задействована на терминале СПГ (сжиженного природного газа - ред.) компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции", - передаёт агентство.
Сообщается, что ПРГУ проследовала через Суэцкий канал и на данный момент находится в водах Египта.
"Судно, рассчитанное для хранения 180 тысяч кубометров СПГ, обладает мощностью подачи 28 миллионов кубометров газа в сутки. Ширина ПРГУ составляет 48 метров, длина - 294 метров, высота - 63 метра", - уточнило агентство.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания такого хаба, через который, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.