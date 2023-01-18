https://ria.ru/20230118/turtsiya-1845623016.html

СМИ: Турция готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"

СМИ: Турция готовит инфраструктуру для международного "газового хаба" - РИА Новости, 18.01.2023

СМИ: Турция готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"

Турция ускоренно осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный "газовый хаб", сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T07:34

2023-01-18T07:34

2023-01-18T07:35

александр новак

турция

россия

средиземное море

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АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Турция ускоренно осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный "газовый хаб", сообщило агентство Anadolu. Сообщается, что ПРГУ проследовала через Суэцкий канал и на данный момент находится в водах Египта. "Судно, рассчитанное для хранения 180 тысяч кубометров СПГ, обладает мощностью подачи 28 миллионов кубометров газа в сутки. Ширина ПРГУ составляет 48 метров, длина - 294 метров, высота - 63 метра", - уточнило агентство. Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания такого хаба, через который, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20230105/gaz-1843127831.html

турция

россия

средиземное море

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александр новак, турция, россия, средиземное море