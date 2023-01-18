https://ria.ru/20230118/tayvan-1845781752.html

Глава МИД Тайваня заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно

Глава МИД Тайваня заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно - РИА Новости, 18.01.2023

Глава МИД Тайваня заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) считает, что статус-кво острова не может длиться вечно, однажды он станет независимой страной или будет... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:01

2023-01-18T17:01

2023-01-18T17:01

в мире

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) считает, что статус-кво острова не может длиться вечно, однажды он станет независимой страной или будет полностью "поглощен" Пекином, сообщает британский телеканал Sky News. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Как отметил глава МИД Тайваня, число приближений истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову увеличилось в пять раз в период с 2020 по 2022 годы. "Наши пилоты очень хорошо обучены, они знают, что не могут сделать первый выстрел", - заявил он. Джозеф У добавил, что власти острова делают все возможное, чтобы Тайвань был готов и смог защитить себя. В ходе интервью он также отметил, что нынешний статус-кво Тайваня "не может длиться вечно". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html

https://ria.ru/20230118/tayvan-1845617529.html

тайвань

китай

сша

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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая