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Глава МИД Тайваня заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно - РИА Новости, 18.01.2023
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Глава МИД Тайваня заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно
Глава МИД Тайваня заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно - РИА Новости, 18.01.2023
Глава МИД Тайваня заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) считает, что статус-кво острова не может длиться вечно, однажды он станет независимой страной или будет... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:01
2023-01-18T17:01
в мире
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) считает, что статус-кво острова не может длиться вечно, однажды он станет независимой страной или будет полностью "поглощен" Пекином, сообщает британский телеканал Sky News. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Как отметил глава МИД Тайваня, число приближений истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову увеличилось в пять раз в период с 2020 по 2022 годы. "Наши пилоты очень хорошо обучены, они знают, что не могут сделать первый выстрел", - заявил он. Джозеф У добавил, что власти острова делают все возможное, чтобы Тайвань был готов и смог защитить себя. В ходе интервью он также отметил, что нынешний статус-кво Тайваня "не может длиться вечно". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html
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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Народно-освободительная армия Китая
17:01 18.01.2023
 
Глава МИД Тайваня заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно

Глава МИД Тайваня Джозеф У заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) считает, что статус-кво острова не может длиться вечно, однажды он станет независимой страной или будет полностью "поглощен" Пекином, сообщает британский телеканал Sky News.
Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
Как отметил глава МИД Тайваня, число приближений истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову увеличилось в пять раз в период с 2020 по 2022 годы.
"Крошечный инцидент может перерасти в большую войну. Мы беспокоимся, что это произойдет", - заявил Джозеф У, отметив, что единственное, что удерживает Тайвань от внезапной эскалации сейчас - это "выдержка".
"Наши пилоты очень хорошо обучены, они знают, что не могут сделать первый выстрел", - заявил он.
Джозеф У добавил, что власти острова делают все возможное, чтобы Тайвань был готов и смог защитить себя.
В ходе интервью он также отметил, что нынешний статус-кво Тайваня "не может длиться вечно".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Вид на Тайбэй, Тайвань - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 05:05
В МИД Тайваня выразили надежду на более крепкое партнерство с США
 
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