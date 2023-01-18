Глава МИД Тайваня заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно
Глава МИД Тайваня Джозеф У заявил, что статус-кво острова не может длиться вечно
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) считает, что статус-кво острова не может длиться вечно, однажды он станет независимой страной или будет полностью "поглощен" Пекином, сообщает британский телеканал Sky News.
Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
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Как отметил глава МИД Тайваня, число приближений истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову увеличилось в пять раз в период с 2020 по 2022 годы.
"Крошечный инцидент может перерасти в большую войну. Мы беспокоимся, что это произойдет", - заявил Джозеф У, отметив, что единственное, что удерживает Тайвань от внезапной эскалации сейчас - это "выдержка".
"Наши пилоты очень хорошо обучены, они знают, что не могут сделать первый выстрел", - заявил он.
Джозеф У добавил, что власти острова делают все возможное, чтобы Тайвань был готов и смог защитить себя.
В ходе интервью он также отметил, что нынешний статус-кво Тайваня "не может длиться вечно".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.