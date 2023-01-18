https://ria.ru/20230118/tanki-1845800361.html

ЕС отказался комментировать возможное финансирование поставок танков Киеву

ЕС отказался комментировать возможное финансирование поставок танков Киеву - РИА Новости, 18.01.2023

ЕС отказался комментировать возможное финансирование поставок танков Киеву

ЕС не комментирует возможность финансирования поставок танков Украине из средств Европейского фонда мира, поскольку такие дискуссии носят конфиденциальный... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:47

2023-01-18T17:47

2023-01-18T17:47

в мире

украина

евросоюз

нато

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ec7c3803635d4339f49d580cc79f62ae.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. ЕС не комментирует возможность финансирования поставок танков Украине из средств Европейского фонда мира, поскольку такие дискуссии носят конфиденциальный характер, заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. "Что касается танков, которые должны быть поставлены на Украину, то ЕС приветствовала этот шаг, направленный на поддержку Украины… Но пока не могу сказать, будут ли эти танки частью (поставок – ред) Европейского фонда мира. По этому вопросу проводятся конфиденциальные дискуссии, поэтому я не могу что-либо комментировать", - сказала Массрали на брифинге в Брюсселе. В среду утром, выступая перед депутатами Европарламента, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о продолжении военной помощи Украине и поддержал поставки танков, о которой объявили некоторые западные страны. Страны ЕС ранее договорились об использовании средств внебюджетного Европейского фонда мира для оплаты части поставок вооружений Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230112/tanki-1844440308.html

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845683011.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, евросоюз, нато, европарламент