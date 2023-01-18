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ЕС отказался комментировать возможное финансирование поставок танков Киеву - РИА Новости, 18.01.2023
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ЕС отказался комментировать возможное финансирование поставок танков Киеву
ЕС отказался комментировать возможное финансирование поставок танков Киеву - РИА Новости, 18.01.2023
ЕС отказался комментировать возможное финансирование поставок танков Киеву
ЕС не комментирует возможность финансирования поставок танков Украине из средств Европейского фонда мира, поскольку такие дискуссии носят конфиденциальный... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:47
2023-01-18T17:47
в мире
украина
евросоюз
нато
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. ЕС не комментирует возможность финансирования поставок танков Украине из средств Европейского фонда мира, поскольку такие дискуссии носят конфиденциальный характер, заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. "Что касается танков, которые должны быть поставлены на Украину, то ЕС приветствовала этот шаг, направленный на поддержку Украины… Но пока не могу сказать, будут ли эти танки частью (поставок – ред) Европейского фонда мира. По этому вопросу проводятся конфиденциальные дискуссии, поэтому я не могу что-либо комментировать", - сказала Массрали на брифинге в Брюсселе. В среду утром, выступая перед депутатами Европарламента, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о продолжении военной помощи Украине и поддержал поставки танков, о которой объявили некоторые западные страны. Страны ЕС ранее договорились об использовании средств внебюджетного Европейского фонда мира для оплаты части поставок вооружений Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230112/tanki-1844440308.html
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845683011.html
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в мире, украина, евросоюз, нато, европарламент
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, Европарламент
17:47 18.01.2023
 
ЕС отказался комментировать возможное финансирование поставок танков Киеву

В ЕС отказались комментировать возможность финансирования поставок танков Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой ЕС у здания Европарламента
Флаг Украины и флаг с символикой ЕС у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой ЕС у здания Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. ЕС не комментирует возможность финансирования поставок танков Украине из средств Европейского фонда мира, поскольку такие дискуссии носят конфиденциальный характер, заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
"Что касается танков, которые должны быть поставлены на Украину, то ЕС приветствовала этот шаг, направленный на поддержку Украины… Но пока не могу сказать, будут ли эти танки частью (поставок – ред) Европейского фонда мира. По этому вопросу проводятся конфиденциальные дискуссии, поэтому я не могу что-либо комментировать", - сказала Массрали на брифинге в Брюсселе.
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:37
Вице-канцлер Германии призвал не препятствовать поставке танков Украине
В среду утром, выступая перед депутатами Европарламента, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о продолжении военной помощи Украине и поддержал поставки танков, о которой объявили некоторые западные страны.
Страны ЕС ранее договорились об использовании средств внебюджетного Европейского фонда мира для оплаты части поставок вооружений Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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