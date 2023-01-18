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Российские силы сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/su-25-1845703644.html
Российские силы сбили украинский штурмовик Су-25
Российские силы сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 18.01.2023
Российские силы сбили украинский штурмовик Су-25
Истребительная авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет Су-25, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:17
2023-01-18T13:18
специальная военная операция на украине
россия
су-25
украина
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет Су-25, сообщило в среду Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845683011.html
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россия, су-25, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Украина, В мире
13:17 18.01.2023 (обновлено: 13:18 18.01.2023)
 
Российские силы сбили украинский штурмовик Су-25

Минобороны: российские силы сбили украинский штурмовик Су-25

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Штурмовик Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет Су-25, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-25УкраинаВ мире
 
 
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