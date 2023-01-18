https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845666814.html

На Украине не должно быть угрожающей России инфраструктуры, заявил Лавров

На Украине не должно быть угрожающей России инфраструктуры, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023

На Украине не должно быть угрожающей России инфраструктуры, заявил Лавров

Специальная военная операция имеет свои невыдуманные цели, это отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и других... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:35

2023-01-18T11:35

2023-01-18T11:50

специальная военная операция на украине

украина

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специальная военная операция имеет свои невыдуманные цели, это отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности РФ. И интересы ее позиций в мире, прежде всего в нашем ближайшем окружении", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году, отвечая на вопрос о том, могут ли военные действия в рамках СВО закончиться в 2023 году.Министр подчеркнул, что на Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу, а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны."Не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру, традиции, хотят воспитывать в этих традициях своих детей. Подчеркну, в полном соответствии с конституцией Украины", - добавил министр.

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844449239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, безопасность