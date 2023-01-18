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На Украине не должно быть угрожающей России инфраструктуры, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845666814.html
На Украине не должно быть угрожающей России инфраструктуры, заявил Лавров
На Украине не должно быть угрожающей России инфраструктуры, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
На Украине не должно быть угрожающей России инфраструктуры, заявил Лавров
Специальная военная операция имеет свои невыдуманные цели, это отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и других... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:35
2023-01-18T11:50
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специальная военная операция имеет свои невыдуманные цели, это отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности РФ. И интересы ее позиций в мире, прежде всего в нашем ближайшем окружении", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году, отвечая на вопрос о том, могут ли военные действия в рамках СВО закончиться в 2023 году.Министр подчеркнул, что на Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу, а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны."Не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру, традиции, хотят воспитывать в этих традициях своих детей. Подчеркну, в полном соответствии с конституцией Украины", - добавил министр.
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844449239.html
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украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность
11:35 18.01.2023 (обновлено: 11:50 18.01.2023)
 
На Украине не должно быть угрожающей России инфраструктуры, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: цели СВО не выдуманные, с Украины не должна исходить угроза

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специальная военная операция имеет свои невыдуманные цели, это отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности РФ. И интересы ее позиций в мире, прежде всего в нашем ближайшем окружении", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году, отвечая на вопрос о том, могут ли военные действия в рамках СВО закончиться в 2023 году.
Министр подчеркнул, что на Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу, а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны.
"Не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру, традиции, хотят воспитывать в этих традициях своих детей. Подчеркну, в полном соответствии с конституцией Украины", - добавил министр.
Украинский ЗРК Бук-М1
12 января, 16:58
СМИ: Украина в отчаянии начала бросаться на своих союзников
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасность
 
 
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