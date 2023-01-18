https://ria.ru/20230118/spasenie-1845729587.html
В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку
В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку - РИА Новости, 18.01.2023
В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку
Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:30
2023-01-18T14:30
2023-01-18T14:30
хорошие новости
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845728144_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_d0fb46925f9e67c51f62cd4e2a04cdbb.jpg
УФА, 18 янв – РИА Новости. Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии. По данным ведомства, инцидент произошел в устье Сутолоки (правый приток реки Белая) в районе Монумента дружбы. "По сообщению обеспокоенной уфимки, часть оперения на брюшке обессиленного селезня кряквы вмерзла в лед, что не позволило ему улететь. Вызванные на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы с использованием специального снаряжения спустились на лед, высвободили из ледового плена утку и передали сотруднику минэкологии", - говорится в сообщении. Отмечается, что птица была ослаблена, но к утру стала проявлять активность. Ее выпустили на незамерзающее зимой озеро Теплое, где обитают круглый год сотни уток разных видов.
https://ria.ru/20230118/spasenie-1845684885.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845728144_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_9740456939409f3edcb578da6f948448.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа
В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку
В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку, которая не могла выбраться
УФА, 18 янв – РИА Новости.
Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили
в министерстве экологии Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел в устье Сутолоки (правый приток реки Белая) в районе Монумента дружбы.
"По сообщению обеспокоенной уфимки, часть оперения на брюшке обессиленного селезня кряквы вмерзла в лед, что не позволило ему улететь. Вызванные на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы с использованием специального снаряжения спустились на лед, высвободили из ледового плена утку и передали сотруднику минэкологии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что птица была ослаблена, но к утру стала проявлять активность. Ее выпустили на незамерзающее зимой озеро Теплое, где обитают круглый год сотни уток разных видов.