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В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку - РИА Новости, 18.01.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230118/spasenie-1845729587.html
В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку
В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку - РИА Новости, 18.01.2023
В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку
Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:30
2023-01-18T14:30
хорошие новости
уфа
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УФА, 18 янв – РИА Новости. Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии. По данным ведомства, инцидент произошел в устье Сутолоки (правый приток реки Белая) в районе Монумента дружбы. "По сообщению обеспокоенной уфимки, часть оперения на брюшке обессиленного селезня кряквы вмерзла в лед, что не позволило ему улететь. Вызванные на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы с использованием специального снаряжения спустились на лед, высвободили из ледового плена утку и передали сотруднику минэкологии", - говорится в сообщении. Отмечается, что птица была ослаблена, но к утру стала проявлять активность. Ее выпустили на незамерзающее зимой озеро Теплое, где обитают круглый год сотни уток разных видов.
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уфа
Хорошие новости, Уфа
14:30 18.01.2023
 
В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку

В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку, которая не могла выбраться

© Фото : МинЭкологии Башкортостана/TelegramСпасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии
Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : МинЭкологии Башкортостана/Telegram
Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 18 янв – РИА Новости. Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел в устье Сутолоки (правый приток реки Белая) в районе Монумента дружбы.
"По сообщению обеспокоенной уфимки, часть оперения на брюшке обессиленного селезня кряквы вмерзла в лед, что не позволило ему улететь. Вызванные на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы с использованием специального снаряжения спустились на лед, высвободили из ледового плена утку и передали сотруднику минэкологии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что птица была ослаблена, но к утру стала проявлять активность. Ее выпустили на незамерзающее зимой озеро Теплое, где обитают круглый год сотни уток разных видов.
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