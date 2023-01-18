https://ria.ru/20230118/spasenie-1845729587.html

В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку

В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку - РИА Новости, 18.01.2023

В Уфе спасли вмерзшую в лед на реке дикую утку

Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:30

2023-01-18T14:30

2023-01-18T14:30

хорошие новости

уфа

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УФА, 18 янв – РИА Новости. Спасатели вызволили дикую утку, которая крылом вмерзла в лед на реке в Уфе и не могла выбраться, сообщили в министерстве экологии Башкирии. По данным ведомства, инцидент произошел в устье Сутолоки (правый приток реки Белая) в районе Монумента дружбы. "По сообщению обеспокоенной уфимки, часть оперения на брюшке обессиленного селезня кряквы вмерзла в лед, что не позволило ему улететь. Вызванные на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы с использованием специального снаряжения спустились на лед, высвободили из ледового плена утку и передали сотруднику минэкологии", - говорится в сообщении. Отмечается, что птица была ослаблена, но к утру стала проявлять активность. Ее выпустили на незамерзающее зимой озеро Теплое, где обитают круглый год сотни уток разных видов.

https://ria.ru/20230118/spasenie-1845684885.html

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